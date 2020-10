Hokejová Tampa Bay se dočkala a po dlouhých šestnácti letech získala další Stanley Cup. Ve vítězném týmu NHL byli i dva čeští hokejisté – Jan Rutta a Ondřej Palát, jenž pochází z Frýdku-Místku. Bohužel, slavnou trofej domů kvůli koronavirové situaci, která ve světě panuje, dovést nemohl, stále však existuje malá naděje, že by se místní fanoušci mohli Stanley Cupu dočkat příští rok.

„Pořád doufám, že kdyby tady někdo příští rok Stanley Cup přivezl a nebyl by to Ondra, tak to NHL zařídí tak, aby se to do Frýdku-Místku ještě dostalo. Že by se to tedy mohlo přesunout na příští rok,“ řekl otec devětadvacetiletého útočníka Pavel Palát, jenž na parádní jízdu Blesků play off NHL už nikdy nezapomene.

Stejně jako celý hokejový Frýdek-Místek, který si v těchto dnech Palátovu cestu k vítěznému poháru připomíná. „Oslavy jsme odstartovali v sobotu a potrvají až do středy. Během několika dnů si tak všichni fanoušci mohou připomenout Palyho tažení napříč pravděpodobně nejnáročnějším play off v historii NHL,“ uvedl výkonný manažer Rysů Jakub Mikulík.

Příznivci hokejového Frýdku-Místku se během oslav mohou těšit také na rozsáhlý rozhovor s Ondřejovými rodiči Pavlem a Hanou Palatovými. „Vrcholem pak bude live stream s Ondřejem Palátem, který proběhne na klubovém Facebooku ve středu od 18 hodin. Prostor k dotazům dostanou také fanoušci,“ pozval všechny zájemce na virtuální setkání s jedním z nejlepších českých hokejistů současnosti Mikulík.