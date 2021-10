Prvního triumfu se rysi dočkali až v utkání pátého kola v Prostějově, kde zvítězili 5:4. Hosté přitom vedli 5:1, nakonec se ale o výsledek strachovali. „Utekli jsme na dost vysoký náskok, nicméně obraz hry nebyl až takový, že bychom byli o tolik gólů lepší. Domácí se dostali do hry našimi vyloučeními a jejich přesilovou hrou. Svůj tlak pak stupňovali až do úplného konce,” prohlásil pro klubový web trenér Frýdku-Místku Mojmír Trličík.

V loňské sezoně hokejisté Frýdku-Místku nepostoupili do play off. A dobře nezačali ani letos.

