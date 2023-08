Hokejisté Třince zvítězili v úvodním přípravném utkání na novou sezonu na ledě partnerského Frýdku-Místku 3:0. V hale Polárka to vidělo 1261 diváků.

Frýdek-Místek - Třinec 0:3 (příprava, 10. 8. 2023). | Foto: HC Oceláři Třinec

Úřadující extraligoví mistři definitivně rozhodli dvěma góly ve třetí třetině. Brankou a asistencí se blýskl hvězdný slovenský útočník Richard Pánik, který je novou posilou Ocelářů. Dvaatřicetiletý borec má na svém kontě mimo jiné přes 500 startů v NHL.

„Chtěli jsme vidět hlavně nové hráče, takže zápas splnil účel. Měli jsme vstřelit více branek, ale na tom budeme ještě pracovat a vynasnažíme se ještě více tlačit do branky a do prostorů, kde to bolí. Hokej se totiž hraje na góly,“ řekl trenér Třince Zdeněk Moták.

„Musím být kritický, nelíbilo se mi to. Minulý rok jsme ve vzájemném zápase našich organizací byli odvážnější, měli jsme víc akcí. Dnes jsme byli zakřiknutí, nepředvedli jsme celý zápas nic a tahali za kratší konec,“ kroutil hlavou kouč Frýdku-Místku Martin Janeček.

Příprava (čtvrtek 10. 8. 2023):

Frýdek-Místek – Třinec 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 26. Pánik (Sikora), 42. Cedzo (Sikora, Pánik), 50. Daňo (Voženílek). Rozhodčí: Mrkva, Cabák - Lederer, Bartek. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 1261.

Frýdek-Místek: Švančara - Urbanec, Haman, Kowalczyk, Hrůzek, Homola, Hrachovský, Výtisk - Geidl, Bartoš, Hotěk - Ramik, Dvořák, Matěj - Brada, Pouzar, Hudeček - Šuhaj, Doktor. Trenér: Janeček.

Třinec: Kacetl - Polášek, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, Smith, Havránek - Pánik, Sikora, Cedzo - Daňo, Walega, Voženílek - Roman, Čacho, Kurovský - Haas, Macháček. Trenér: Moták.