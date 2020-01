Gólman absolvoval od poloviny listopadu intenzivní program. „Léčil jsem se na specializované klinice. Uvědomoval jsem si, že situaci musím řešit. Snažil jsem se být trpělivý a přesně plnit pokyny odborníků. Nyní mám léčbu za sebou, podle lékařů nic nebrání tomu, abych se vrátil k hokeji,“ prozradil Bartošák pro hokej.cz.

Minulou sobotu byl poprvé na ledě a trénoval s vítkovickými juniory. „Cítím se velice dobře, věřím, že mi léčba pomohla. Na spoustu věcí se teď dívám jinak. Pevně věřím, že špatné období je definitivně za mnou,“ zadoufal s tím, že potřebuje čas.

„Ale mám ohromnou chuť zase makat. Hokej mi hrozně chyběl,“ přiznal a rád by se do soutěžních utkání zapojil už v tomto ročníku. O budoucnosti ale víc mluvit nehodlá. „Uplynulé týdny pro mě byly těžké. Teď se vracím k hokeji a mám jediný cíl – znovu chytat! K věci se dál nebudu nikde vyjadřovat. Soustředím se jen na to, co mě žene dopředu,“ konstatoval Bartošák.

Jeho agent Vladimír Vůjtek mladší mu věří. „Patrik je silný člověk. Nepochybuji o tom, že velkou pílí manko dožene. Jakmile to bude aktuální, začneme řešit jeho další angažmá. Jsem si jistý, že chytat nezapomněl. Pořád je v optimálním věku. Problémy, které měl, aktivně překonal, k věci se postavil čelem. Nevidím důvod, proč by se zase nemohl do vrcholového hokeje vrátit,“ zakončil Vůjtek.