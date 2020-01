Talentovaný gólman hokejových Ocelářů Nick Malík zkusí štěstí v zámoří.

Nick Malík odchází do Kanady. | Foto: Petr Rubal

Po juniorském šampionátu odchází na hostování do Ontario Hockey League do celku Soo Greyhounds. O jeho odchodu za velkou louži se hovořilo už před začátkem sezony, ale sedmnáctiletý gólman se rozhodl v třinecké organizaci zůstat. převážně chytal za prvoligový Frýdek-Místek, kde posbíral 19 startů. Zasáhl do dvou duelů extraligy.