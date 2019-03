Jak sérii viděl? „Bylo to ohromně těžké, i když to skončilo 4:0 na zápasy. Kdyby nám to někdo před sérií řekl, tak se tomu budeme smát, protože derby je prostě specifické a nemá favorita,“ podotkl Hrubec, velká opora mužstva v průběhu celého čtyřzápasového klání.

Kde jste viděl zlom v sérii?

Nevím, jestli přímo zlom, ale jsem moc rád, že jsme si uhráli ty dva domácí zápasy. Ty byly důležité. A jestli nastal v sérii nějaký zlom, pak asi v tom prvním utkání v Ostravě. Dostat se do vedení 3:0, to je vždy klíčové. To už si pak člověk věří a nepoloží ho ani to, když v zápase prohrává, jako se to stalo dnes.

Poprvé v sérii jste prohrávali, ale nic to s vámi neudělalo. Nebo to bylo jen zdání?

Myslím si to také. Já jsem si právě před zápasem říkal, co to s námi asi udělá, pokud budeme poprvé prohrávat. Třeba to nakopne Vítkovice, ale stal se opak. Z branky jsem viděl, jak kluci zažehli motory, srovnali, dali druhý, třetí gól. Hned jsem viděl, jak nás to nakoplo. Po čtvrté brance bylo po zápase, i když se Vítkovice snažily a rvaly se. Všechna čest.

Výsledkem 4:0 jste v Třinci doposud ještě žádnou sérii v play off nevyhráli. Ani v památné mistrovské sezoně. Co na to říkáte?

Je to úžasné. Ovládají mě fakt skvělé pocity. Já osobně jsem si poprvé dal play off proti Vítkovicím. Ale bál jsem se, protože ten poslední zápas v sezoně jsem tady nedochytal. Ale těšil jsem se, protože tím derby žili všichni. Města se na to těšila, je to super i na malé cestování, nikam jsme nepřejížděli. Bylo skvělé, že jsme byli tři čtvrtě hodiny od baráku. Takže cestovní únava nehrozila, ba naopak to je další věc, která nám může pomoct.

Byla série soubojem brankářů? Sledoval jste svého kolegu v brance?

O Patrikovi se ví dlouhodobě, že je to vynikající brankář, ale snažil jsem se od souboje Hrubec versus Bartošák oprostit, radši jsem se ani nechtěl dívat na to, jak chytá, jenže přehlížet to nešlo. Některé jeho zákroky byly nepřehlédnutelné. Byl to pěkný souboj a já jsem rád, že vyšel lépe pro nás.

Napadá vás moment série?

Asi ty přesilovky. Ty nám šly a v play off je to obrovská zbraň. Opravdu to musím zaťukat, protože bez nich se v play off hrát nedá. To jsou momenty, kdy se to láme.

Pro vás to musí být úplně ideální scénář ne? 4:0 na zápasy, odpočinek, doléčení šrámů…

To je úplně něco neskutečného. Teď toho opravdu musíme využít a výborně si odpočinout, protože ať chcete nebo ne, tak každý zápas navíc je v další sérii cítit. Vím to z loňska, kdy jsme šli do semifinále po sedmizápasové bitvě, pak po šesti utkáních do finále a najednou máte o sedm zápasů během pár dní víc než soupeř. To je sakra dost! Měli bychom toho využít, že jsme si výhrou 4:0 tu možnost odpočívat zasloužili.

Nějak podobně hraje v play off Kometa. Už to umíte také?

Jsem jenom rád, že to tak umíme. Když to budeme dodržovat a hrát pořád stejně s pokorou, ale bez respektu, nebudeme zbytečně jančit, panikařit a snažit se rychle zápas uhrát v první druhé minutě, tak by to mohlo platit na jakéhokoliv soupeře.

Myslíte takticky perfektní výkon?

Tak nějak. Musím pochválit kluky, kteří plnili vše, co jim trenér řekl. To střední pásmo, to bylo něco neskutečného. Vítkovice furt jezdily do plných. Bylo to pro ně asi hrozně frustrující. Nedostaly se do moc věcí, do založení útoku. Kluci to fakt odmakali precizně.