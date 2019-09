Šanci v brance dostal tentokrát Petr Kváča, dlouho držel naději na bodový zisk, paradoxně se nakonec sám podepsal pod rozhodující trefu Pražanů nedůrazným zákrokem.

Petře, jak hodnotíte letošní premiéru mezi třineckými tyčemi?

Jsem hlavně rád, že jsem od trenérů dostal šanci zachytat si zrovna tady na Spartě. Potěšilo mě to. Body nám ale utekly, což je škoda, protože jsme měli na to uhrát tady dobrý výsledek.

V některých momentech to z tribuny vypadalo, že vás domácí zkoušejí trochu rozhodit…

Jo, pár kluků ze Sparty mě zná a zřejmě tam byl nějaký pokus mě překvapit. Snažil jsem se ale koncentrovat jen na svůj výkon, abych pomohl týmu. Bohužel se to moc nepovedlo.

Máte na mysli rozhodující situaci před gólem Rouska? Dalo se to řešit jinak?

Dalo, ten nahozený puk jsem měl vyrazit někam do rohu, ne před sebe. Nebo jsem ho měl schovat. Bohužel se to odrazilo přesně do míst, kde si najel Rousek. Takové kotouče by gólman měl vyhazovat pryč. Musíme se z toho oklepat a makat dál.

Podruhé za sebou jste ztratili dobře rozehraný zápas. Kde hledat příčiny?

Od toho jsou trenéři, kteří to musí dát znovu dohromady. Určitě si to před nedělí rozebereme, budeme mít společné mítinky. Taková prohra nás nesmí zastavit, natož zlomit. Je teprve začátek sezony. Jsem přesvědčen, že se brzy zvedneme.