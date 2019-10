Gólman Ocelářů Petr Kváča ve středu vychytal švýcarské snajpry a Slezané díky němu urvali důležitou výhru 2:1 v prodloužení.

Máte dva body a zůstáváte ve hře o postup. Jste spokojení?

Určitě. Věděli jsme, jak těžký soupeř nás čeká a připravovali se na něj velmi důkladně. Před zápasem bychom ty dva body brali a bereme je i teď.

Švýcaři na vás vyslali 27 střel. Vyhovuje vám takový zápřah?

Ale ano, člověk má práci a je furt v permanenci, takže nemá čas přemýšlet nad výsledkem. Já mám rád, když jsem v zápřahu. Jsem tam od toho, abych chytil každou střelu a je jedno, kolik jich na mě půjde. Navíc mi kluci hodně pomohli. Pecka.

Zkraje třetí třetiny jste chytil Herrenovi trestné střílení. Byl to klíčový moment?

To nevím, ale počkal jsem si na něj, asi mu puk i sjel z hole, takže z toho nic nebylo. Že jsem to chytil, bylo fajn, pomohl jsem klukům a oni zase pomáhají mě. Vzájemně se doplňujeme a to je super.

Co ten výsledek znamená pro vývoj ve skupině?

Teď nad tím moc nepřemýšlím, čeká nás zase extraliga, teprve pak se začneme připravovat na odvetu v Lausanne, ale je jasné, že se tam pojedeme porvat o postup.

S Lausanne jste hráli poprvé, zatímco předešlé dva soupeře už máte za sebou. Jsou Švýcaři nejsilnější?

Těžko říct, každý soupeř v Champions League je silný. Jsem rád, že se s nimi můžeme porovnávat. Je to přínosné, když nastupujeme proti týmům z jiných soutěží.