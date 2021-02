Opatrnější úvod duelu ukončila v polovině třetiny přesilová hra Hanáků, kterou pouhou vteřinu před jejím vypršením ukončil Knotek, když překonal Štěpánka. Ocelářům první část stejně jako v derby nevyšla, což potvrdila i více než minutu dlouhá nevyužitá početní výhoda pět na tři.

Brankář Kondrád se vytáhl proti pokusu Ondřeje Kovařčíka, Štěpánek si pak poradil s šancí Gřeše.

Oceláři v prostřední dvacetiminutovce utahovali pomyslné šrouby, chtěli vyrovnat, měli k tomu i přesilové hry, ale neuspěli. Naopak inkasovali po úniku Buriana. Dvoubranková ztráta však nevydržela dlouho, třinecké gólové ticho ukončil ve 29. minutě Matěj Stránský.

Vyrovnání pak měl na holi Roman, ale ve své příležitosti trefil jen tyč. Úspěch se dostavil až po druhé pauze. Nejprve Adámek vybídl ke skórování Michala Kovařčíka a ten svou možnost využil. Jen o více než dvě minuty později pak vyšla rychlá rána Ondřeji Kovařčáíkovi, který tím dokonal obrat.

Srovnat krok poté mohl Knotek či Dujsík, ale Štěpánek odolal. Na opačné straně kluziště vychytal Konrád Růžičku, mrzet to ale třineckého kanonýra nakonec nemuselo.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Podali jsme lepší výkon než v Pardubicích a do třetí třetiny jsme ještě šli s vedením 2:1. Chtěli jsme ho udržet, ale bohužel se nám to nepovedlo. S bodovým ziskem samozřejmě nejsme spokojeni, ale nemůžeme říct, že by to byl špatný výkon. Například oslabení jsme hráli dobře, protože Třinec má v přesilových hrách obrovskou sílu. Aspoň s tím můžeme být spokojeni. Důležitým momentem zápasu byla šance Nahodila, kdyby ji proměnil, tak podle mě vyhrajeme. Za minutu jsme pak dostali gól na 1:2 a Třinec se vrátil do zápasu. Bojovali jsme až do konce, měli jsme tam i nějaké šance, ale bohužel jsme je neproměnili. Ve třetí třetině jsme byli zbytečně pasivní a během tří čtyř minut jsme si zápas prohráli."

Václav Varaďa (Třinec): "Průběh utkání utkání byl velmi vyrovnaný a my si ohromně ceníme tří bodů z olomouckého stadionu, kde se nám v poslední době moc nedaří. Hráče to stálo spoustu sil. Velkým nasazením jsme byli schopni se dostat do zápasu a obrátit jej. Pak jsme si to ve třetí třetině zkušeně hlídali. Dnes padly dvě branky ze situací, do kterých jsme hráče nabádali. Hráči tomu věřili, plnili to a padly z toho branky, které nakonec rozhodly o naší výhře. Domácí si dnes za svůj výkon asi nějaký bod zasloužili, ale tři bereme my a šťastní jedeme domů."

HC Olomouc – Oceláři Třinec 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 10. J. Knotek (Nahodil, Ostřížek), 27. Burian - 29. M. Stránský (M. Špaček, M. Růžička), 45. M. Kovařčík (M. Adámek, M. Špaček), 48. O. Kovařčík (M. Adámek). Rozhodčí: Hejduk, Micka – Rampír, Špringl. Vyloučení: 6:3. Využití: 1:0. Bez diváků.

Olomouc: Konrád – A. Rutar, Ondrušek, Dujsík, Vyrůbalík, Valenta, Švrček – Ostřížek, J. Knotek, Bambula – Klimek, Nahodil, Kunc – Burian, Strapáč, Gřeš – Olesz, Kolouch, Handl. Trenéři: Moták a Tomajko.

Třinec: Štěpánek – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Freibergs, M. Adámek, Jaroměřský – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička – M. Kovařčík, Špaček, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, Kurovský – Kofroň, Roman, Hrňa – Dravecký. Trenéři: Varaďa a Zadina.