Jeho jméno se v souvislosti s vítkovickým hokejem stále skloňuje. "Hokej sleduji, na Vítkovice chodím jako divák, ale nic víc. Jestliže mě někdo označuje za poradce, tak to není pravda. Tohle slovo neuznávám, nic pro mě neznamená. Celý život jsem dělal trenéra, a tak to taky zůstane," zdůraznil Hadamczik.

"Pokud bych s klubem spolupracoval, musel bych mluvit třeba do systému hry, a tak tomu není. S trenérem Trličíkem jsem mluvil před jeho jmenováním, od té doby jsem ho neviděl. Jak říkám, na Vítkovice chodím pouze jako divák," pokračoval Hadamczik.

Vítkovice se snaží se zpackanou sezonou něco udělat. Poslední akcí byl trejd s brněnskou Kometou. Do Ostravy zamířil útočník Jan Hruška, opačným směrem Šimon Stránský s Danielem Krenželokem.

"Jana Hrušku znám z Brna. Je to výborný hráč, skvělý kluk, mám ho rád, ale do trejdů bych za stávající situace nešel, do konce sezony není daleko. Je to citlivé. Naruší se tím klima v kabině. Tým bych doplnil, neposílal z něj hráče pryč. Snažil bych se s nimi hodně mluvit a vytáhnout je na ledě ještě více," vykládal Hadamczik.

O Vítkovice se však nebojí. "Věřím, že extraligu zachrání. Na Pardubice mají čtyři body a zápas k dobru. Vítkovice disponují kvalitním útokem, ať už to jsou Bukarts, Indrák nebo Schleiss. Pokud zlepší obranu, úspěch se dostaví," dodal bývalý kouč národního týmu, který by neměl v neděli chybět na duelu Ostravanů v Olomouci.

Na otázku, zda mu nechybí trenérský život, Alois Hadamczik s úsměvem odpověděl: "Uvidíme, co přinese nová sezona. Nebráním se ničemu."