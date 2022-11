„Doufám, že lidé v hledišti si to užili stejně dobře jako my. Já jsem jako člověk spíš realista, dnes jsem měl slzy na krajíčku,“ přiznal Hamerlík, který byl brankářskou jedničkou při jízdě za extraligovým titulem v roce 2011. „Poprvé v životě jsem byl na trestné lavici a poprvé v životě jsem dal gól,“ vykládal čtyřicetiletý Slovák.

Jeho tým, který coby kapitán skládal s Krajíčkem, dokázal výběr Adamského a Polanského v přestřelce porazit 9:6. Výsledek však nebyl důležitý. Všichni čtyři loučící se hráči z rukou prezidenta klubu Jána Modera a viceprezidenta Jana Czudka při slavnostním ceremoniálu obdrželi mimo jiné památeční plaketu se svým číslem.

Především ale sklidilo hvězdné extřinecké kvarteto poslední mohutný potlesk publika. Kotel Ocelářů mu v průběhu jedné z přestávek připravil také podařené choreo. „Byl jsem dojatý, několikrát jsem měl slzy v očích,“ řekl Lukáš Krajíček, který s Třincem vyhrál dva mistrovské tituly a v kariéře si zahrál také finále Stanley Cupu.

„Doufám, že se s třineckými fanoušky ještě budu moct potkávat. Klub mi přirostl k srdci, ale hokej není o jednom hráči. Je především o týmu a já věřím, že fanoušci tady teď tu svou přízeň budou dávat i dalším hráčům,“ prohlásil Jiří Polanský, který odehrál v dresu Ocelářů celkem 918 utkání, tedy suverénně nejvíce ze všech hráčů klubové historie.

„Kariéru jsem ukončil oficiálně už před rokem a půl. A co teď dělám? Vzpomínám. Co jiného bych měl dělat,“ smál se Martin Adamský. „Nečekal jsem, že přijde tolik lidí. Myslel jsem si, že tyhle exhibice moc fanoušci nemají rádi, ale připravili nám krásnou atmosféru. Děkuji jim za podporu i za to, že nás měli rádi,“ uzavřel Martin Adamský.

Exhibiční utkání Legend Ocelářů Třinec (pátek 11. 11. 2022):

Tým Poldy a Ády – Tým Krajíce a Hamase 6:9 (1:4, 1:3, 4:2)

Branky a nahrávky: 11. Gadlina (Marosz), 25. J. Polanský ml. (Geltner), 32. Moravec (Sekeráš), 35. J. Polanský ml. (Geltner), 35. Peterek, 44. Geltner (K. Adamský) - 4. J. Krajíček (Pail), 4. Růžička (Varaďa, V. Dravecký ml.), 6. Lamacz (Hrňa, N. Krajíček), 14. N. Krajíček, 20. L. Krajíček, 26. Kohn (Varaďa), 28. V. Dravecký ml. (Irgl), 36. Varaďa (Kohn, Růžička), 37. Květoň (Irgl).

Sestava týmu Poldy a Ády: Vojtek, Biegl, Richter - Hudec, K. Adamský, Sekeráš, Seman, Hunkes, Kantor, Výtisk, Gureň - Geltner, J. Polanský ml., M. Adamský - Kudrna, Peterek, Moravec - Kazlepka, Bordowski, Korhoň - J. Polanský st., Marosz, Gadlina. Trenér: Marek.

Sestava týmu Krajíce a Hamase: Hamerlík, Kameš - J. Krajíček, L. Krajíček, V. Dravecký st., V. Dravecký ml., Roth, Zíb, N. Krajíček - Růžička, Kohn, Varaďa - Irgl, Kvetoň, Chmielewski - Haluza, Lamacz, Hrňa - Hrabal, Meidl, Pail. Trenéři: Maršoun, Vrána, Novák.