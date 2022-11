„Měli jsme výborný vstup do utkání. Dali jsme nejen dva góly, ale ještě jsme měli pár dalších příležitostí, které jsme neproměnili. Dobře jsme se pohybovali, dokázali jsme bránit brejky a výborné bruslaře soupeře. I tak se dostali do pár nájezdů a měli jsme štěstí, že z toho góly nepadly. Mohlo to vypadat jinak,“ vrátil se k průběhu duelu Zdeněk Moták, kouč Třince.

Oceláři svůj náskok na 3:0 zvýšili až v polovině druhé třetiny, kdy se podruhé prosadil Voženílek. Tvrdá hra s řadou soubojů na ledě mezi oběma soupeři pokračovaly dále, hosté pokazili domácímu Mazancovi, který včera podal fantastický výkon, druhé čisté konto v sezoně až šest minut před poslední sirénu při hře pěti proti třem. Gól Smoleňáka ale sudí uznali až po prozkoumání videa.

„Ve třetí třetině jsme si zkomplikovali situaci. Pořád se nám objevuje v zápase nějaký lehký problém, zatím ještě nedokážeme dovést utkání do klidného konce. Ale vážím si výkonu a bodů, které jsme udělali,“ konstatoval trenér Zdeněk Moták. Závěrečnou tečkou pak byl technický gól Ocelářů, kdy při power play Východočechů rozjetého Daňa srazil Pavlík a zabránil mu tím v zakončení.

„Domácí vyhráli jednoznačně a zaslouženě. Vše umocnil začátek, ve kterém dali rychlé góly. Nalilo jim to krev do žil, zatímco nám sebralo veškeré sebevědomí, a to se projevilo v další fázi utkání. Domácí se lépe pohybovali a byli lepší v osobních soubojích, vůbec jsme se nedokázali do zápasu dostat. Jediné pozitivum je výkon brankáře Růžičky, který zabránil tomu, že rozdíl nebyl ještě větší," hodnotil zápas Tomáš Martinec, trenér Hradce Králové.

Hokejová extraliga - 21. kolo:

Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové 4:1 (3:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. Voženílek (Marcinko, Marinčin), 2. Chmielewski (Hrehorčák, Jaroměřský), 30. Voženílek (Marcinko), 60. Daňo – 54. Smoleňák (Lalancette, Lev). Rozhodčí: Hradil, Stano – Axman, Synek, Vyloučení: 6:5, navíc Voženílek 5. min.+dkú. Využití: 0:1. Střely na branku: 26:39. Zásahy brankářů: 38:22. Diváci: 3922.

Oceláři Třinec: Mazanec – Marinčin, Ročák, Čukste, J. Jeřábek, Jaroměřský, M. Doudera – Voženílek, Marcinko, M. Růžička – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Buček, Dravecký, Kurovský – Hrňa. Trenér: Zdeněk Moták.

Mountfield HK: J. Růžička – Jank, McCormack, Piegl, Blain, Pilař, F. Pavlík – Okuliar, Lev, Zachar – Kev. Klíma, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Cingel, Kel. Klíma – Smoleňák, Štohanzl, Doležal. Trenér: Tomáš Martinec.