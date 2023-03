/FOTOGALERIE/ Hokejisté Třince přetlačili v pátečním utkání 4. čtvrtfinále play-off extraligy Spartu 3:1 a srovnali sérii, která pokračuje v neděli v Praze, na 2:2. Vítězný gól vstřelil ve 48. minutě Daniel Voženílek, když tečoval střelu Lukáše Kaňáka od modré čáry.

Třinec - Sparta (Extraliga - 4. čtvrtfinále play-off, 24. 3. 2023) | Foto: Petr Rubal

Sparta přestřílela Oceláře 40:18, to jí ale nebylo nic platné. Výborně chytajícího gólmana Ondřeje Kacetla dokázala překonat pouze jednou, to když v pětiminutové přesilovce srovnával na konci první třetiny Horák, který dorazil ránu Řepíka do tyče.

„Byla to skvělá bitva. Šli jsme si za vítězstvím, hráli jsme důrazně, s nasazením a byli za to odměněni důležitým bodem. Když jsme mentálně připravení, tak dokážeme podat výkon od začátku až do konce,“ pochvaloval si trenér Třince Zdeněk Moták.

„I když jsme měli nějaké střely, bylo to bez šancí. Na jeden gól se v play-off těžko vyhrává. Naše střely nebyly z pozic, ze kterých můžeme skórovat. Chyběla tam clona. Přesně to, co Třinec měl a dal z toho dva góly,“ dodal kouč Sparty Miloslav Hořava.

Extraliga – 4. čtvrtfinále play-off (pátek 24. 3. 2023):

Třinec – Sparta Praha 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 1. Marinčin (Kaňák, Marcinko), 48. Voženílek (Kaňák, J. Jeřábek), 60. J. Jeřábek (Voženílek) – 16. Horák (Řepík, Sobotka). Rozhodčí: Kika, Stano – Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:3, navíc Marcinko (Třinec) 5 minut a do konce. Využití: 0:1. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 2:2.

Třinec: Kacetl – Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera – M. Růžička, Marcinko, Daňo – Voženílek, Vrána, Nestrašil – Dravecký, Hudáček, Chmielewski – Kurovský, M. Roman, Buček – Hrňa. Trenér: Moták.

Sparta: J. Kovář – Polášek, Kempný, Warg, Němeček, Krejčík, Moravčík, Jandus – Buchtele, D. Vitouch, P. Kousal – E. Thorell, Horák, Tomášek – Kaše, Sobotka, Řepík – Konečný, G. Thorell, Vauhkonen. Trenér: Hořava.