Hokejisté Třince vyhráli nedělní utkání 5. čtvrtfinále play-off extraligy na Spartě 3:0, v sérii vedou 3:2 a v úterý budou moci na domácím ledě stvrdit postup mezi nejlepší čtyřku soutěže. Absolutorium zaslouží gólman Ondřej Kacetl, který chytal fantasticky.

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec (Extraliga - 5. čtvrtfinále play-off, 26. 3. 2023). Zleva Martin Růžička, Andrej Nestrašil a Marko Daňo. | Foto: Deník/Michal Káva

Vítězný gól Ocelářů dal v samém závěru první třetiny v početní výhodě útočník Martin Růžička. Nejproduktivnější hráč základní části nadvakrát dorazil přihrávku Voženílka. Pojistku přidali do prázdné branky při power-play Pražanů Kurovský a Daňo.

„Od 26. do 35. minuty jsme byli neustále oslabení. To jsme vedli 1:0. Nejen speciální formace to uhrály. Kvituju s povděkem, že jsme vyhráli a navíc nedostali gól. Z naší strany tam bylo enormní nasazení, snad třicet zblokovaných střel,“ řekl hrdý kouč Třince Zdeněk Moták.

„Pro nás všechny je to velké povzbuzení. Výhry si nesmírně vážíme. Zahraje nám v šatně písnička, ale musíme jít dál. Jsou to pouze tři body ze čtyř. Už teď musíme myslet na domácí šestý zápas. Ještě jsme nikam nepostoupili,“ zdůraznil trenér Ocelářů Zdeněk Moták.

Extraliga – 5. čtvrtfinále play-off (neděle 26. 3. 2023):

Sparta Praha – Třinec 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 20. M. Růžička (Voženílek), 58. Kurovský, 59. Daňo (M. Růžička). Rozhodčí: Hribik, Pražák – Špůr, Šimánek. Vyloučení: 1:6, navíc Konečný (Sparta) 5 minut a do konce zápasu. Využití: 0:1. Diváci: 14 117. Stav série: 2:3.

Sparta Praha: Kovář – Kempný, Polášek, Němeček, Warg, Moravčík, Krejčík – Kaše, Sobotka, Řepík – Tomášek, Horák, Kousal – Buchtele, D. Vitouch, Forman – Vauhkonen, G. Thorell, Konečný – E. Thorell. Trenér: Hořava.

Třinec: Kacetl – Smith, Marinčin, Jeřábek, Kaňák, Doudera, Adámek, Čukste – Daňo, Voženílek, Růžička – Nestrašil, Vrána, Kurovský – Chmielewski, Hudáček, Dravecký – Buček, Roman, Hrňa. Trenér: Moták.