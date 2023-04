/FOTOGALERIE/ Byl jednou z klíčových postav hokejistů Třince ve čtvrtfinálové sérii play-off se Spartou. Gólman Ocelářů Ondřej Kacetl se výraznou měrou podílel na vítězství 4:2 na zápasy a postupu mezi nejlepší čtyřku soutěže.

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec (Extraliga - 5. čtvrtfinále play-off, 26. 3. 2023). Na snímku Ondřej Kacetl. | Foto: Deník/Michal Káva

Prozraďte, jaké to je vyřadit favorita soutěže?

Sparta vyhlašovala útok na titul, věřila si na nás. Já jsem rád, že jsme takhle těžký tým porazili. Kluci hráli výborně organizovaně a hlavně obětavě. Hráli jsme jako tým. Byli jsme efektivní v koncovce, taky při nás stálo štěstí, ale to je potřeba.

Nabízí se otázka: V čem je vaše play-off kouzlo?

Nevím… Já se snažím chytat pořád stejně. V play-off ti ale kluci pomůžou ještě víc než v základní části. Skáčou po hlavách, chytají puky všude možně. Já je za to obdivuju. Za to, co všechno s tou jejich papírovou výstrojí schytají. Nezvládl bych to bez nich, oni beze mě.

Dokázal Třinec přepnout do svého typického módu pro vyřazovací boje?

Určitě. Organizace hry, výborná defenziva, každý věděl, jak hrát. Šli jsme si za tím, co nám funguje. Plnili jsme pokyny, kluci hráli dozadu fantasticky. Chtěl bych všem poděkovat.

Byla to hodně náročná série. Pražané vám nenechali nic zadarmo. Souhlasíte?

Je to tak. Sparta byla strašně těžký soupeř. Hrála výborně, v dost zápasech nás přehrávala, měli jsme i štěstí. Kluci ale věděli, kdy zjednodušit hru, kdy puky jen vyhazovat, pomohli si sami v přesilovkách. Těch pár střel, které jsme měli, bylo nebezpečných. Dali jsme z nich góly.

V semifinále vás čekají Pardubice, vítěz základní části. Co k nim řeknete?

Že jsou adeptem na titul. Oni to vyhlašují, slaví výročí, jdou si za tím. Mají v týmu perfektní hráče, ale my budeme s pokorou rubat a makat jako tým. Věřím, že to zvládneme.