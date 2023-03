/AKTUALIZOVÁNO/ I ve druhém zápase čtvrtfinále play-off extraligy třinečtí hokejisté na ledě pražské Sparty prohrávali, ale na rozdíl od nedělního souboje, dokázali v pondělí nepříznivý stav dvakrát srovnat zásluhou Hudáčka a pak soupeři vrátit úder. O výhře Ocelářů rozhodl gólem v závěru prodloužení Voženílek. Vyrovnaná série bude ve čtvrtek a v pátek pokračovat ve Werk Areně.

Čtvrtfinále play-off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec, 20. března 2023, Praha. Hráči Třince Daniel Voženílek (vlevo) a Aron Chmielewski se radují z rozhodujícího gólu v prodloužení. | Foto: ČTK

Začátek pondělního zápasu připomínal úvodní souboj obou týmů. Sparta šla, stejně jako v neděli, do vedení už v první třetině, tentokrát však o dvě minuty později, autorem prvního gólu byl Kaše. Tím ovšem podobnost skončila. Oceláři těsně před odchodem do šaten stav srovnali na 1:1. Skvěle chytajícího Kováře překonal Hudáček.

Oceláři pokračovali v ostřelování sparťanské opory i po přestávce, ale Kurovský ani Nestrašil neuspěli. Radovali se až ve 29. minutě, jenže po prozkoumání videa rozhodčí gól neuznali pro posunutou branku Pražanů. A ti vzápětí podruhé udeřili, mezi střelce se zapsal Sobotka. Od gólu do šatny pak zachránila Kacetla při ráně Řepíka tyč.

Frýdek-Místek v klíčovém utkání padl, ale je v play-off. Na koho narazí?

Pozornost třineckého brankáře hned v úvodu třetí třetiny prověřili Buchtele a Horák, ale Kacetl oba vychytal. A pak se k odraženému puku dostal Hudáček, který svým druhým gólem srovnal stav zápasu na 2:2. Poslat Oceláře do vední mohl Voženílek, ale promáchl, a ránu Kurovského zneškodnil Kovář. Druhý duel dospěl do prodloužení a v 68. minutě ho rozhodl třinecký Voženílek.

Série play-off na čtyři vítězství pokračuje za vyrovnaného stavu 1:1 na zápasy ve čtvrtek 23. a v pátek 24. března na ledě obhájců mistrovského titulu v třinecké Werk Areně.

Lídr nezaváhal. Řepiště v prvním jarním kole vyhrálo v Orlové

Jak hodnotili pondělní čtvrtfinále trenéři?

Miloslav Hořava (trenér Sparty): „Zápas je o maličkostech. My jsme udělali v prodloužení fauly, to se nemůže stát. Dát šest minut Třinci přesilovku, to dopadne, jak to dopadlo. Ale hráčům nemůžeme absolutně nic vytknout. Makali, dřeli. Zdá se to jednoduché, když se na to člověk dívá z klidu, ale hráči mají výdej tak obrovský, že ty chyby pak udělají. Je to hokej, to se nedá nic dělat."

Zdeněk Moták (trenér Třince): „Narazili na sebe dva kvalitní soupeři, v tom dnešním druhém zápase to bylo vyrovnané. My jsme byli aktivní, vypracovávali jsme si prostor k šancím. Bohužel v oslabeních jsme dostávali branky, to nás trošičku sráželo. Nicméně my jsme vstřelili také branku v přesilové hře, pak ve hře pět na pět a v prodloužení znovu v přesilové hře. Myslím, že dnes ty speciální formace opět rozhodly."

První jarní výhra Valcířů. Rozhodla penalta

Hokejová extraliga - druhý zápas čtvrtfinále play-off:

Sparta Praha - Oceláři Třinec 2:3 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 14. Kaše (P. Kousal), 34. Sobotka (Horák) – 19. Hudáček (J. Jeřábek, Nestrašil), 49. Hudáček (Nestrašil), 68. Voženílek (Hrňa). Rozhodčí: Sýkora, Kika – Rampír, Synek. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:2. Střely na branku: 36:35. Zásahy brankářů: 32:34. Diváci: 12 312. Stav série: 1:1.

Sparta Praha: Kovář – Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Moravčík, Polášek, Krejčík – Řepík, Sobotka, Forman – Tomášek, Horák, Kaše – Kousal, D. Vitouch, Buchtele – Vauhkonen, G. Thorell, Safin. Trenér: Miloslav Hořava.

Oceláři Třinec: Kacetl – Smith, Marinčin, Jeřábek, Kaňák, Doudera, Adámek, Čukste – Daňo, Voženílek, Růžička – Nestrašil, Hudáček, Hrňa – Chmielewski, Vrána, Dravecký – Buček, Roman, Kurovský. Trenér: Zdeněk Moták.