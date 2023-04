/FOTOGALERIE/ Byl tam, kde být měl, zachoval chladnou hlavu a dvěma góly pomohl v prvním finálovém utkání play-off hokejové extraligy na ledě Hradce Králové k důležitému vedení v sérii. Útočník Třince Daniel Voženílek se podílel na vítězství 4:2, rozdílový gól vstřelil ve 49. minutě. „Finále si moc užívám, je mé první v životě. Za každý gól jsem šťastný,“ usmíval se sedmadvacetiletý hrdina Ocelářů.

Vlevo útočník Třince Daniel Voženílek. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

První finále jste měli výborně rozehrané. Po 50 vteřinách třetí třetiny jste zvyšoval na 2:0. Co se pak stalo, že jste o vedení přišli?

Dobrá otázka… K tomuhle si rozhodně budeme muset něco říct, protože tohle by se stávat nemělo. Musíme ve druhém finále podat mnohem lepší výkon. Oni dobře bruslí, jsou silní na kotouči a rychle otáčejí hru. To o nich všichni vědí, protože to ukazují už několikátou sezonu.

Nakonec to pro vás dobře dopadlo. Po vaší druhé brance v utkání jste ve 49. minutě dal na 3:2 a rozhodl…

I za toho nerozhodného stavu 2:2 jsme pořád měli víru, že ho dáme. Bylo to vyrovnané utkání, Hradec ukázal, že má opravdu dobrý tým. Finále si moc užívám, je mé první v životě. Za každý gól jsem šťastný, zvlášť když pomůže k vítězství.

Hradec v 56. ještě jednou srovnal, ale po úspěšné trenérské výzvě gól rozhodčí neuznali. Jak jste to prožíval?

My věděli, že někdo do Kácy najel, že se něco stalo. Ležel na ledě a nezvedal se z něj. Ani jsem nebyl moc nervózní. Máme dva videotrenéry, kteří mají záběry k dispozici a hned nám hlásili, že tam bylo nedovolené bránění. V tu chvíli jsem byl přesvědčený, že nám trenérská výzva vyjde. Pokaždé v sezoně nám vyšla, teď taky.