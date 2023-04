/FOTOGALERIE/ Zabrali a domů se vracejí povzbuzeni. Hokejisté Třince vyhráli v pondělním 2. utkání semifinále play-off extraligy v Pardubicích 3:0 a srovnali sérii na 1:1. Souboj úřadujícího mistra s vítězem základní části pokračuje ve čtvrtek a v pátek na ledě Slezanů.

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 0:3 (Extraliga - 2. semifinále play-off, 3. 4. 2023) | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Jedním z hrdinů Třince byl gólman Ondřej Kacetl, který si připsal druhé čisté konto ve vyřazovacích bojích, když zneškodnil všech 19 střel. Hodně mu ale pomohli spoluhráči. Východočeši doma neskórovali teprve potřetí v ročníku. Zajímavostí je, že podruhé právě v duelu s Oceláři.

„Podali jsme výborný, kolektivní výkon, což je pro nás dobrá zpráva. Že jsme vyhráli a udrželi nulu, to není jen práce Ondry Kacetla, ale celého týmu. Pardubice nás chtěly zadupat do ledu, my jsme se ale nedali,“ pochvaloval si trenér Třince Zdeněk Moták.

„Důležitý byl první gól, který dal tentokrát Třinec. Do té doby toho moc neměl. Oni se pak uklidnili, začali hrát defenzivní hru, my už na ně nenašli recept. Potom ještě proměnili dvě situace a jednoznačně vyhráli,“ vykládal kouč Pardubic Radim Rulík.

„Když jsme měli na konci druhé třetiny velký tlak, tak jsme místo vyrovnání podruhé inkasovali. A bylo to po náhodném protiútoku. To nás srazilo a už to nešlo. Ve třetí třetině to hosté výborně obsazovali, dobře bránili a pohlídali si to,“ dodal Radim Rulík.

Extraliga – 2. semifinále play-off (pondělí 3. 4. 2023):

Pardubice – Třinec 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 18. Kaňák, 40. Nestrašil (M. Růžička, Marcinko), 42. Chmielewski (Hudáček). Rozhodčí: Šír, Jaroš – Hynek, Špůr. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváci: 10 194 (vyprodáno). Stav série: 1:1.

Pardubice: Will – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Čerešňák, Vála, J. Kolář – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Poulíček, Paulovič – Mandát, A. Musil, Vondráček – Rákos. Trenér: Rulík.

Třinec: Kacetl – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Kaňák, Doudera, Mar. Adámek – Daňo, Marcinko, M. Růžička – Nestrašil, Vrána, Kurovský – Hudáček, Voženílek, Dravecký – Chmielewski, M. Roman, Hrňa – Svačina. Trenér: Moták.