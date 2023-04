/FOTOGALERIE/ Hokejisté Třince prohráli nedělní úvodní semifinálové utkání play-off extraligy na ledě Pardubic 2:4 a v sérii ztrácejí 0:1. Souboj pokračuje v pondělí opět na ledě Východočechů.

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 4:2 (Extraliga - 1. semifinále play-off, 2. 4. 2023). Na snímku skóruje dvougólový domácí útočník Lukáš Sedlák. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Důležitý dvougólový náskok zajistil domácím během první třetiny Sedlák. Oceláři se dvakrát dotáhli na kontakt, v čase 59:56 je definitivně srazil do prázdné branky Zohorna.

„Byl to určitě vyrovnaný zápas. My jsme v první třetině trošku hůř bruslili a měli jsme horší souboje, nicméně v druhé a třetí třetině jsme výkon srovnali. Dvakrát jsme se dokázali dostat na kontakt, bohužel ten potřebný vyrovnávací gól jsme dát nedokázali,“ řekl trenér Třince Zdeněk Moták.

„Nám pomohlo, že jsme hned v první třetině odskočili. A pak už jsme to zvládli až do konce, ale s přibývajícím časem to bylo vyrovnanější. Ve třetí třetině měl Třinec tlak a my jsme měli trochu štěstí, že jsme to uhráli tak, jak se nám to nakonec podařilo,“ podotkl kouč Pardubic Radim Rulík.

Extraliga – 1. semifinále play-off (neděle 2. 4. 2023):

Pardubice – Třinec 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 11. L. Sedlák (Košťálek, Cienciala), 17. L. Sedlák (Košťálek), 36. Radil (R. Kousal), 60. Zohorna – 30. Nestrašil (Smith, Kurovský), 53. Marcinko (Nestrašil, M. Růžička). Rozhodčí: Cabák, Jeřábek – Axman, Rampír. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Diváci: 10 194 (vyprodáno). Stav série: 1:0.

Pardubice: Will – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Čerešňák, Vála, J. Kolář, Hrádek – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Poulíček, Paulovič – Mandát, A. Musil, Vondráček. Trenér: Rulík.

Třinec: Kacetl – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Kaňák, Doudera, Mar. Adámek, Čukste – Daňo, Voženílek, M. Růžička – Nestrašil, Vrána, Kurovský – Hudáček, Marcinko, Dravecký – Chmielewski, M. Roman, Hrňa. Trenér: Moták.