/FOTOGALERIE/ První semifinálový zápas s Pardubicemi hokejistům Třince na ledě vítěze základní části nevyšel, když tam padli 2:4. Ten druhý však úřadující mistři zvládli na výbornou, vynulovali Dynamo 3:0 a ve čtvrtek budou usilovat v domovské Werk Aréně o získání vedení v sérii.

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec (Extraliga - 5. čtvrtfinále play-off, 26. 3. 2023). Vpravo útočník hostí Marko Daňo. | Foto: Deník/Michal Káva

„Vypadá to tak, že druhý zápas v sérii nám vždycky jde,“ řekl útočník Ocelářů Marko Daňo, který narážel na podobný rozjezd čtvrtfinálové bitvy se Spartou. Slezané také dokázali v Praze po úvodním nezdaru srovnat krok a nakonec postoupit mezi nejlepší čtyřku.

„Měli jsme chuť a chtěli jsme jít za vítězstvím. Naši fanoušci byli skvělí. Chci poděkovat všem, kteří přišli. Věřím, že ten další zápas zvládneme a uděláme další krok k vítězství v sérii,“ prohlásil Daňo před čtvrtečním domácím duelem číslo 3, který začne v 17 hodin.

Třinec vrátil Pardubicím úder a semifinále je srovnané. Kacetl vychytal nulu

„Všichni do toho dali maximum. A Káca (Kacetl) nás skvěle podržel vzadu. Čistili jsme to před bránou. Samozřejmě, oni měli nějaké šance, ale vše jsme uklidili. A to štěstíčko k tomu taky patří. Člověk si jde za vítězstvím a my jsme tomu věřili od začátku. Byli jsme odměněni, protože jsme si za tím šli a tvrdě pracovali,“ vykládal Daňo.

S 29 góly nejlepší střelec základní části se ve vyřazovacích bojích zatím nedostal do potřebné pohody. V 11 utkáních skóroval pouze jednou (1+3), a to do prázdné branky na Spartě v pátém čtvrtfinále při vítězství 3:0. „I teď jsem šel sám na bránu, ale netrefil to ideálně,“ přiznal osmadvacetiletý slovenský forvard.

„Šance přicházejí a já věřím, že to konečně začne padat a začnu mužstvu pomáhat i v produktivitě. Stále je třeba tomu věřit a dělat stejné věci,“ dodal odhodlaně Marko Daňo.