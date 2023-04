Hokejisté Třince vyhráli pondělní 5. semifinále play-off extraligy v Pardubicích 4:2, v sérii se ujali vedení 3:2 a ve středu budou moci na domácím ledě využít postupový mečbol. Velkou zásluhu na jeho zisku měl dvougólový útočník Martin Růžička, který vměstnal obě trefy za polovinou zápasu do 96 vteřin. Ta druhá, přesilovková, byla vítězná.

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec (Extraliga - 5. semifinále play-off, 10. 4. 2023). Gólman Slezanů Ondřej Kacetl zaznamenal 39 úspěšných zákroků. | Foto: HC Dynamo Pardubice

V sérii zatím platilo pravidlo, že kdo dá první gól, ten vyhraje. Tentokrát bylo vše jinak. Dynamo šlo do vedení v nástupu do druhé třetiny, kdy se prosadil Zohorna. Slezané na to reagovali třemi brankami, což bylo rozhodující.

„Druhou třetinu jsme od toho gólu na 0:1 sehráli velice dobře. Došli jsme do dvougólového vedení a i když jsme vteřinu před jejím koncem inkasovali zneklidňující branku na 2:3, už jsme to ve třetí třetině uhráli,“ řekl trenér Třince Zdeněk Moták.

„Na začátku druhé třetiny jsme šli do vedení 1:0, jenže od té doby jsme nebyli dostatečně důrazní. Góly na 1:1 a 1:2 jsme měli mít pokryté. Když odskočili na 1:3, bylo to už těžké,“ vykládal kouč Pardubic Radim Rulík.

„Třinec se zase zaměřil na kvalitní obranu a bylo složité je přetlačit. Přesto jsme snížili a ve třetí třetině udělali vše, abychom srovnali. To se nám ale nepodařilo,“ dodal Radim Rulík.

Extraliga – 5. semifinále play-off (pondělí 10. 4. 2023):

HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 21. Zohorna (R. Kousal), 40. A. Musil (Mandát, Čerešňák) – 25. Čukste (Marcinko, J. Jeřábek), 33. M. Růžička (Chmielewski), 34. M. Růžička (J. Jeřábek), 59. Kurovský (Nestrašil). Rozhodčí: Kika, Šindel – Svoboda, Hynek. Vyloučení: 3:4, navíc Zohorna – Nestrašil 5 minut. Využití: 1:1. Diváci: 10 194 (vyprodáno). Stav série: 2:3.

Pardubice: Will – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Čerešňák, Vála, J. Kolář, Hrádek – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Mandát, A. Musil, Vondráček – Říčka, Rákos, Paulovič. Trenér: Rulík.

Třinec: Kacetl – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Kaňák, Doudera, Mar. Adámek, Čukste – Chmielewski, Marcinko, M. Růžička – Nestrašil, M. Roman, Kurovský – Hudáček, Voženílek, Dravecký – Svačina, Vrána, Hrňa. Trenér: Moták.