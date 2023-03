Bruslaři v tabulce poskočili o dvě příčky, do předkola play-off půjdou z 10. pozice a v něm se utkají s brněnskou Kometou. Další dvojice tvoří Liberec - Plzeň a Olomouc - Karlovy Vary. Série na tři vítězství začnou 8. a 9. března.

Skóre nedělního utkání otevřeli ve 4. minutě hosté z Mladé Boleslavi, když Kacetla překonal na druhý pokus Söderlund. Neuplynulo ani šedesát vteřin a ve Werk Areně jásali i třinečtí fanoušci - puk za záda Stuchlíka poslal prudkou ranou k levé tyči Buček. Podruhé se Oceláři radovali ještě před první sirénou po trefě Jeřábka.

O vedení Třinec přišel ve 28. minutě, kdy první střelu Klímy Kacetl zlikvidoval, ale při svém druhém pokusu byl stejný střelec už úspěšný. A tři minuty před koncem utkání inkasoval potřetí z hole Romana. Poslat zápas do prodloužení se Ocelářům nepovedlo ani při závěrečné power play.

„Nejezdily nám nohy. Byli jsme slabí v bruslení i osobních soubojích, z toho rezultovalo, že jsme si nevytvořili žádný větší tlak a žádnou situaci pro eventuální přesilovou hru, ve které jsme silní. Od toho se to odvíjelo a zápas jsme prohráli chybami, které jsme vyprodukovali. Byly to víceméně podobné góly, kdy jsme soupeře nechali samotné v předbrankovém prostoru. To byly hrubé chyby, za které jsme byli potrestaní," hodnotil porážku Zdeněk Moták, trenér třineckých Ocelářů.

Hokejová extraliga - 52. kolo:

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Buček, 17. J. Jeřábek (M. Roman, Kurovský) – 4. Söderlund (Šťastný, Jánošík), 28. Kel. Klíma (Bičevskis), 57. O. Roman. Rozhodčí: Šír, Cabák – Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:2. bez využití. Střely na branku: 22:39. Diváci: 4691.

HC Oceláři Třinec: Kacetl – Zahradníček, Smith, J. Jeřábek, Čukste, Mar. Adámek, M. Doudera, Roth – M. Růžička, Marcinko, Daňo – Hrňa, Voženílek, Nestrašil – Dravecký, Holinka, Chmielewski – Kurovský, M. Roman, Buček. Trenér: Zdeněk Moták.

BK Mladá Boleslav: Stuchlík – Lintuniemi, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Bernad, R. Jeřábek, Štich – Závora, O. Roman, Malát – Šťastný, Fořt, Söderlund – Kel. Klíma, Bičevskis, Gardoň – J. Stránský, O. Najman, Lunter. Trenér: Jiří Kalous.