„Mám velkou radost z toho, že jsme se domluvili s Robertsem Bukartsem na pokračování jeho angažmá u nás ve Vítkovicích. Bylo to korektní jednání na úrovni. I my i Roberts jsme vzájemně měli eminentní zájem na pokračování naší spolupráce. Celou situaci jsme řešili, Roberts nejprve konzultoval své pokračování u nás s trenéry, kteří byli jednoznačně pro,“ uvedl Aleš Pavlík, majitel HC Vítkovice Ridera.

„Celý management Vítkovic se snaží pracovat koncepčně tak, aby i v příštích letech tady byl silný a konkurenceschopný tým, který má a bude mít na to, aby byl úspěšný. Věřím, že i podpis nové víceleté smlouvy s Robertsem Bukartsem je toho důkazem a signálem pro naše fanoušky a hokejovou veřejnost. Robertsovi přeji hodně štěstí v nadcházejících letech v našem modro-bílém dresu,“ dodal Aleš Pavlík.

To, že se Ostravanům podařilo udržet lotyšského kanonýra, který v této sezoně nasbíral ve 45 zápasech 43 bodů (21+22), samozřejmě těší i sportovního ředitele Romana Šimíčka. „Buky je zkušený a hlavně velice produktivní hráč. Vždycky u nás byl. Letos se mu daří a je vidět, že je u nás spokojený a rád. Takže nový víceletý kontrakt je z obou stran jen logickým vyústěním. Jsem rád, že jsme se dohodli,“ prohlásil Šimíček.

„Je to jasný vzkaz všem našim fanouškům a rázné ukončení všech spekulací o tom, že by Buky měl odejít. Není to pravda a upřímně nerozumím tomu, odkud se tyhle informace berou a kdo má zájem na tom je šířit,“ kroutil hlavou Roman Šimíček, který narážel na spekulaci o tom, že by měl Bukarts po sezoně zamířit do Komety Brno.

„Mám z nové smlouvy radost. Já i rodina jsme v Ostravě spokojení, takže nebyl důvod přemýšlet nad jinou variantou. Mé pokračování jsme řešili a já cítil, že ze strany Vítkovic zájem o mě nadále trvá, takže volba z mé strany byla jasná. Ambice klubu jsou znát a já jsem rád, že mohu být toho součástí,“ uzavřel Roberts Bukarts.