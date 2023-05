/FOTOGALERIE/ Hokejisty Třince posílí obránci Patrik Koch a Richard Nedomlel, klub potvrdil také návrat Tomáše Kundrátka. Novými tvářemi v ofenzivních řadách jsou Slovák Viliam Čacho a Polák Kamil Walega. Sedm hráčů v týmu mistra končí. O pátý titul v řadě se Slezany již nebudou usilovat obránci Milan Doudera, Lukáš Kaňák, Vladimír Roth, Jan Zahradníček a útočníci Aron Chmielewski, Samuel Buček a Tomáš Marcinko. Oceláři o změnách informovali na svém webu.

Slovenský obránce Patrik Koch v dresu z Vítkovic. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Šestadvacetiletý slovenský reprezentant Koch přichází z Vítkovic, kde odehrál tři sezony. V té poslední nastoupil v základní části do 46 zápasů a připsal si tři branky a devět nahrávek. V play off pomohl ve 13 startech do semifinále dvěma góly a stejným počtem asistencí. "Svými výkony v sezoně nás velmi zaujal a jsem rád, že jsme se dohodli na spolupráci. Pokud tedy bude pokračovat v Evropě a nezláká ho případná nabídka z NHL," uvedl sportovní ředitel třineckého klubu Jan Peterek.

Devětadvacetiletý Nedomlel působil v posledních letech v Hradci Králové, uplynulý ročník ale dohrával na hostování v Liberci. Za 51 utkání základní části zaznemanl čtyři góly a dvě přihrávky, v deseti duelech play off nebodoval. "Je to velký, silný bek s velkým dosahem, kterého jde těžko obejít. Zároveň umí pomoct týmu body. Dlouhodobě patří mezi největší bojovníky v extralize," vyzdvihl Peterek.

Kundrátkův návrat je součástí dohody o vyrovnání mezi Brnem a Třincem za Marcinka. Třiatřicetiletý účastník tří světových šampionátů a dvou olympijských turnajů Kundrátek loni pomohl v Tampere k bronzu a ukončení desetiletého medailového půstu národního týmu na velkých akcích. Za Brno odehrál v základní části 39 utkání a připsal si pět gólů a 10 nahrávek. Za 10 startů ve vyřazovacích bojích přidal tři branky a čtyři asistence. "Získáváme velmi kvalitního hráče do obrany. Navíc to tady moc dobře zná," řekl Peterek.

Čtyřiadvacetiletý Čacho byl v uplynulé sezoně kapitánem Trenčína. V dlouhodobé fázi zaznamenal ve 48 utkáních 34 bodů (10+24), v pěti duelech play off přidal gól a tři asistence. "Líbily se nám jeho výkony v extralize i v reprezentaci. Je šikovný dopředu a zodpovědný dozadu. Bojuje a neustále se zlepšuje," uvedl Peterek.

Ze slovenské nejvyšší soutěže přichází i dvaadvacetiletý centr Walega. Polský reprezentant hájil poslední dvě sezony barvy Liptovského Mikuláše. V té poslední nasbíral v základní části za 44 startů 27 bodů (10+17). "V necelých třiadvaceti letech patří k oporám polské reprezentace, která bojuje o postup mezi elitu," připomněl Peterek

Doudera bude po odchodu z Třince hrát za České Budějovice, s Marcinkem míří do Brna i Kaňák. U dalších hráčů ještě není nové působiště známo.