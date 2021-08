„Bylo to první utkání nové sezóny. Potřebujeme ještě vyzkoušet nějaké kluky, tak jsme přijeli se sestavou, která pro nás byla schůdná. Vstup do zápasu nám moc nevyšel, prohrávali jsme 0:2," začal s hodnocením druhý trenér Třince Marek Zadina.

„Naše hra se ale postupem času zvedala, kluci si začali zápas podmaňovat. Vytvořili jsme si spoustu gólových šancí, je škoda, že jsme je neproměnili. Myslím, že jsme měli více ze hry, nehráli jsme špatně v útočném pásmu, kde jsme něco po první třetině upravili," pokračoval Zadina.

"Je třeba se zase dostat do herní praxe. Nebylo to úplně špatné, byly tam i dobré věci. Kluci makali, hráli s nasazením. Rozhodly dovednosti v nájezdech, v globálu to utkání ale nebylo špatné. Ukázalo nám věci, které jsme chtěli vidět. Hodnotím to pozitivně," dodal Marek Zadina.

Přípravný zápas (úterý 10. 8. 2021):

Havířov – Třinec 3:2 SN (2:0, 0:1, 0:1 – 0:0)

Branky: 4. Hudeček, 11. Dostálek, rozhodující nájezd Doktor – 38. Adámek, 46. Hrehorčák.

Havířov: Fučík – Chroboček, Hlaváč, Kabelka, Mrowiec, Záruba, Hamrlík, Pastor – Bednář, Pechanec, Soltys – Doktor, Hudeček, Dostálek – Stuchlík, Maruna, Mrva – Veselý, Damašek, Krupa. Trenér: Režnar.

Třinec: Mazanec – Doudera, Adámek, Zahradníček, Kundrátek, Michálek, Matyáš – Hrehorčák, Roman, Dravecký – Chmielewski, Marcinko, Hrňa – Christov, Peterek, Kofroň – Ramik. Trenér: Varaďa.