/FOTOGALERIE/ Hokejisté Třince zvítězili v nedělním utkání 5. čtvrtfinále play-off extraligy na ledě Sparty 3:0, v sérii se ujali vedení 3:2 a v úterý se budou v domácí Werk Aréně snažil využít postupový mečbol mezi elitní kvarteto soutěže. Sparta přestřílela Oceláře 32:12, nic jí to však nebylo platné. Premiérové čisté konto vychytal neprůstřelný Ondřej Kacetl.

Vpravo Marko Daňo slaví gól s Martinem Růžičkou. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Podali jsme úžasný výkon, zvládli jsme spoustu oslabení. Káca (Kacetl) byl opravdu výborný, klobouk dolů před ním i ostatními. Za výhrou jsme si šli. Věřili jsme, že tady můžeme vyhrát a že si přivezeme před vlastní fanoušky mečbol. Děkujeme i těm, co tady byli v Praze s námi. Byli slyšet, mají na tom důležitém vítězství svůj podíl,“ usmíval se útočník Třince Marko Daňo, který pečetil v čase 58:57 do prázdné branky výhru Ocelářů.

Obhájci titulu prožívali nejtěžší chvíle ve druhé třetině, kdy se mezi 25. a 36. minutou museli bránit hned čtyřem oslabením v řadě. Byli pod drtivým tlakem, ale odolali. „Když ubráníme tolik oslabení, musí to mužstvo nakopnout. Odehráli jsme to úžasně, obětavě. Stálo nás to sice hodně sil, ale máme den na regeneraci a na to, abychom se připravili na další zápas. Když předvedeme v úterý podobný výkon, budeme úspěšní,“ vykládal Marko Daňo.

Vítězný gól Třince vstřelil v závěru první třetiny v početní výhodě útočník Martin Růžička, který nadvakrát dorazil přihrávku Daniela Voženílka. „Tyhle zápasy jsou hodně náročné a první góly jsou důležité. Jsme rádi, že to tam padlo nám. Šli jsme si za tím. První gól nás uklidnil, srovnali jsme hlavy a hráli hokej, který se nikomu nelíbí,“ dodal 28letý Slovák Marko Daňo, nejlepší střelec základní části, který dal vůbec první gól v letošním play-off.