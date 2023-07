Vedení hokejového Třince ohlásilo v neděli novou posilu do útoku. A je to velké jméno. Kádr úřadujícího extraligového šampiona rozšíří Slovák Richard Pánik. Dvaatřicetiletý rodák z Martina hájil v uplynulé sezoně barvy švýcarského Lausanne, kde stihl odehrát 19 zápasů s bilancí 4 góly a 5 asistencí.

Richard Pánik, nová posila třineckých Ocelářů, působil naposledy ve švýcarském Lausanne. | Foto: HC Oceláři Třinec

Pánik má bohaté zkušenosti z NHL, kde během deseti let nastoupil včetně play-off do 541 duelů a zaznamenal celkem 200 bodů (89+111). Zkušený křídelník působil v nejslavnější soutěži světa v mužstvech Tampa Bay, Toronto, Chicago, Arizona, Washington, Detroit a New York Islanders.

Do Třince se vrací po 14 letech. „Richard Pánik je špičkový hokejista, o jeho návrat do Třince jsme usilovali dlouhodobě. Jsem moc rád, že to teď klaplo a znovu bude bojovat za Oceláře,“ řekl pro klubový web Jan Peterek, sportovní ředitel HC Oceláři Třinec.

Účastník pěti mistrovství světa reprezentoval Slovensko i na olympiádě v Soči. „Získáváme velkou ofenzivní posilu s obrovskými mezinárodními zkušenostmi. Je to hokejista ostřílený z mnoha těžkých bitev, zdobí jej skvělé myšlení a kreativita, má širokou škálu zakončení,“ popsal posilu Zdeněk Moták, trenér HC Oceláři Třinec.

„Mám na Třinec skvělé vzpomínky, vracím se do míst, které dobře znám. Těším se do nové arény a na kluky, některé dobře znám z reprezentace. Rád bych přispěl k dalším úspěchům. Vím, že Třinec má silný a soutěživý tým, a těším se na spolupráci. Udělám vše, abych přispěl k cílům a pomohl týmu,“ uvedl Richard Pánik.