/FOTOGALERIE/ Divokou vodu v Areálu vodního slalomu Ondreja Cibáka v Liptovském Mikuláši na Slovensku si hokejisté Třince poprvé vyzkoušeli na loňském soustředění. A letos si úspěšnou akci úřadující extraligoví šampioni s chutí zopakovali.

Hokejisté Třince tmelili partu na raftech v rámci soustředění na Slovensku (27. 6. 2023). V popředí obránce Tomáš Kundrátek. | Foto: HC Oceláři Třinec

Do Liptovského Mikuláše se celý tým vydal v úterý ráno. Jako první byl totiž na programu trénink v posilovně Vojenského sportovního centra Dukla. Hráči si pod vedením kondičního trenéra Marka Gryce dali pořádně do těla a pak už se převlékli do neoprenů.

Po krátkém školení se na divokou vodu vydal první člun, následovaly čtyři další dračí lodě. Celý tým si ale několika set metrovou trasu neužil jen v člunech. Oceláři si taky vyzkoušeli sjet část divoké vody po zádech. A tuto zkušenost využili hned vzápětí, to když instruktoři postupně překlopili všechny čluny a zařídili týmu i koupačku.

„Už to v nějakém rozhovoru řekl i Marko Daňo, radši tu zmrzlou vodu než divokou. Ale byla to super zkušenost, ještě jsem nikdy nic takového neabsolvoval,“ řekl s úsměvem Viliam Čacho, slovenský útočník, který přišel do Třince z Trenčína, kde dělal kapitána. „I loni to bylo fajn,“ dodal kapitán Ocelářů Petr Vrána.

První přípravný zápas odehrají Oceláři 10. srpna s prvoligovým Frýdkem-Místkem, který je zároveň jejich farmou. Všichni už se na sezonu velice těší. Především pak nové tváře v třinecké kabině. „Jsem velmi rád, že jsem tady. Pro mě je to velký kariérní posun, Třinec je jeden z největších klubů v Evropě,“ uzavřel Viliam Čacho.