Třinec - Zkušený gólman se do sestavy vrací po měsíci a půl, naposledy chytal v půlce prosince proti Pardubicím.

Roman Čechmánek | Foto: REUTERS/Petr Josek

Po dvou domácích vítězstvích nad silnou Slavií Praha a Bílými Tygry Liberec se extraligoví hokejisté Třince vydají na západ Čech. V rámci 47. kola se utkají s Plzní. V letošní sezoně se oba soupeři utkali třikrát a ve všech případech uspěli Oceláři. Doma porazili Západočechy přesvědčivě 4:1 a 5:2. Uspěli také v Plzni, kde 15. listopadu loňského roku zvítězili v samostatných nájezdech. Ve všech třech dosavadních zápasech kryl třineckou branku Martin Vojtek, v pátek by se mohl do branky po dlouhé absenci vrátit Roman Čechmánek.

„Týden už trénuje. Maká a zatím neměl žádný problém,“ radoval se trenér třineckých Ocelářů Břetislav Kopřiva. Nikdo z dalších marodů se ovšem do sestavy nevrací. „Obránci Sekeráš, Kroupa a útočník Květoň zůstávají na marodce,“ dodal Kopřiva. Třinec je sedm zápasů před koncem základní části na poslední příčce, ze které lze proniknout do play off. K udržení, nebo i vylepšení pozice potřebují co nejvíce bodovat. „Chceme přivézt nějaké body i z venkovního ledu a nejlépe bude s tím začít hned v Plzni,“ řekl Kopřiva.

Ze sedmi utkání, které Ocelářům zbývají, hrají čtyřikrát na ledě soupeře. A to včetně přeloženého zápasu ve Zlíně. „Doma hostíme Vítkovice, České Budějovice a Znojmo. A může se stát, že s některým z těchto týmů můžeme zaváhat. Proto se musíme snažit bodovat i mimo náš led,“ dodal třinecký lodivod, který včera, kdy končil přestupní termín, žádné posily v týmu nevítal. „O žádných příchodech nebo odchodech nevím. Pojistili jsme si několik jmen z první ligy, ale to jsou hráči, kteří by k nám přišli jen na výpomoc v případě potřeby,“ vysvětlil Kopřiva.