Třinec - Třinci bude opět chybět útočník Rostislav Martynek, který má poraněné vazy. Přetěžká výzva stojí před třineckými Oceláři. Pokud chtějí ještě pokračovat v sezoně, nesmějí už letos se Slavií prohrát.

Jediný gól, který padl ve včerejším zápase Oceláři Třinec versus Slavia Praha. Útočník Michal Sup ho poslal za záda Martina Vojtka přesně v 19.59 a rozhodl tak o výsledku utkání. | Foto: Marcel Kunz

Po senzačním vítězství ve druhém zápase čtvrtfinálové série na slávistickém ledě 2:1 po samostatných nájezdech panovala v táboře slezského celku optimistická nálada. Po dvou domácích duelech ovšem spadla na bod mrazu.

„Žádná poraženecká nálada ale v kabině není. Kluci jsou odhodláni se dnes o pokračování série poprat,“ kontroval trenér třineckých Ocelářů Břetislav Kopřiva. „Jsme jen strašně zklamaní,“ dodal.

V prvním domácím zápase Oceláři propadali především v defenzivě, pondělní duel rozhodla hrubka v rozehrávce přesilovkové akce a následná trestuhodná nedůslednost v bránění. Gól z poslední vteřiny první části poslal svěřence Břetislava Kopřivy do kolen, ze kterých se už nezvedli.

Ovšem ne proto, že by byli horší. Pouze nedokázali překonat výtečného Adama Svobodu v brance Slavie.

„Soustředím se na každou vteřinu zápasu a stejně tak všichni ostatní hráči,“ líčil gólman, jenž si v letošním play off připsal první nulu v možná nejdůležitějším zápase série.

Ta se nyní přesune do Prahy, kde se dnes (VE STŘEDU) od půl šesté večer rozehraje pátý zápas. Slavie má možnost slavit postup do semifinále. „Poslední krok bývá nejtěžší. Ovšem my ho musíme zvládnout,“ burcuje David Hruška.

Naopak Oceláři budou bojovat o naději a ještě jeden domácí zápas. Ten by se hrál v pátek. Šanci mají, protože na ledě Slavie dokázali v této sezoně už dvakrát v samostatných nájezdech vyhrát.

Nadmíru důležitým momentem této série je, kdo dá první gól. Ve všech čtyřech zápasech první skórující tým vyhrál. „Je to hodně důležité. Tým tím získá psychickou výhodu,“ potvrdil zkušený třinecký obránce Ľubomír Sekeráš.

O osudech zápasů ale také rozhoduje mnohem aktivnější hra Slavie. Napadají i ve třech a nenechají Třinec rozehrát. „Na nic nemáme čas,“ souhlasil excelentní střelec Róbert Tomík, který ale ve čtvrtfinále gól nedal. Na první bod čeká také kapitán Jan Peterek. Navíc se mu zranil parťák z útoku Rostislav Martynek. „Má poraněné postranní vazy v koleni a minimálně na čtrnáct dní je mimo hru,“ oznámil smutnou zprávu Kopřiva.

Neproduktivní opory Třince Třinec - Zabrat by měly především opory. V předkole produktivní David Moravec se proti Slavii zatím trápí. Stejně tak nejlepší nahrávač extraligy Jan Peterek, na kterého si soupeř dává veliký pozor. I když měl lví podíl na vedoucím gólu ve druhém zápase, v kolonce gólů i přihrávek má po sedmi utkáních nulu. „Jezdí za mnou a hlídají mně osobně. Kdyby mohli, tak se mnou skočí i na střídačku,“ popisoval třinecký kapitán. Třinec dal ve čtyřech zápasech pouhé čtyři góly. Hrál dvaadvacet přesilovek, ve kterých skóroval jedinkrát, když se v prvním utkání trefil Lubomír Korhoň. Nejlepší třinecký střelec po základní části Róbert Tomík vyšel zatím naprázdno. „Soupeř hraje velmi dobře i okolo své branky, kde nám nenechává prostor. Chybí i štěstí,“ řekl trenér Třince Břetislav Kopřiva. I proto dojde ke změnám. Provedli jsme několik přesunů v sestavě. Je to ale především zaměřeno na zlepšení obrany,“ poodhalil před dnešním duelem Kopřiva. Po sedmí zápasech play off vede bodování týmu dvojice Barinka a Korhoň. Za tři góly a jednu nahrávku. Třetí je Moravec, jenž ale všech tří bodů dosáhl v předkole proti Znojmu. Od té doby mlčí. (tom)

JIŘÍ TOMAŠKOVIČ

MARKÉTA HŮRKOVÁ