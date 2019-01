Plzeň – Třinec 7:3

První gól padl ve třinácté minutě. Bohužel pro Plzeň, střelcem byl třinecký hráč Zbyněk Hampl (asistoval Pavelek). První třetina skončila tedy jednobrankovým náskokem Třince.

Plzeň ale dokázala zareagovat a ve 25. minutě Straka a ve 34. Fabuš ji dostali do vedení.

Další gól do sítě Třince. Trefu Tomáše Vlasáka potvrdil i videorozhodčí.

Po necelých dvou minutách přišel další gól domácích, tentokrát udeřil Petr Vampola.

Před koncem druhé třetiny se prosadil ještě domácí Peter Fabuš. Plzeň už vede 5:1. A ještě jednou úplně na konci druhé třetiny Peter Fabuš - 6:1.

Ve 49. minutě se Vojtěchovi Polákovi podařilo snížit na 6:2.

Plzeň zareagovala okamžitě a Michal Důras opět zvýšil rozdíl na pět gólů.

Gólové žně nekončí. Třetí branku ocelářů dal v 54. minutě David Květoň.

I přes závěrečnou přesilovku už Plzeň žádný gól nepřidala a atraktivní zápas, který zhlédlo bezmála šest tisíc diváků, skončil 7:3.

Antonín Stavjaňa (Třinec): Tu druhou třetinu si budeme dlouho pamatovat. Ale tohle není jen problém tohoto utkání, takových kolapsů už tým zažil v této sezoně víc. Hráči jako by si stále neuvědomovali,že hokej je o šedesáti minutách dřiny, bolesti a pak možná o chvilce radosti. To však v naší hře proti Plzni nebylo znát. Přijeli jsme si jen zahrát a ne se rvát o výsledek. V tomhle zklamalo celé mužstvo.

Pavel Hynek (Plzeň): V první třetině se nám střelecky nedařilo, ale o to víc to potom vyšlo v té druhé. V sezoně ale odehrajete jen pár takových třetin, možná jednu. O první pauze jsme změnili složení útoků a naše hra pak dostala větší náboj. Ale bylo to i proto, že se zvedlo nasazeních všech hráčů. Jinak jsme rádi za výhru, protože Třinec je nevyzpytatelné mužstvo a my jsme se obávali, aby nás zrovna doma nenachytal.