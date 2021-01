Rysi doma přivítali Benátky nad Jizerou, které přivezly mladý a houževnatý tým. „Vzdorovali, bojovali a hráli snaživě,“ řekl na adresu soupeře trenér domácích Mojmír Trličík.

Skóre utkání otevřel po jedenácti minutách hry domácí Przybyla, další dvě branky pak domácí přidali v prostřední části. „Byli jsme produktivnější než soupeř. Ať už z modré čáry nebo z předbrankového prostoru. Dnes jsme využili naše šance,“ uvedl trenér Rysů.

Ve třetí části se nejprve prosadil Repe, pak svou druhou branku v zápase přidal Przybyla a domácí nakonec vyhráli 5:0. Parádní výkon navíc předvedl brankář Suchánek, jenž vychytal čisté konto. „Chytal skvěle, má zaslouženou nulu,“ řekl na jeho adresu Trličík. „Naše tři body jsou zasloužené, ale byla tam i spousta hluchý míst a nepřesných přihrávek. V předbrankovém prostoru jsme soupeře nechali zakončovat, což by se nám s jiným soupeřem nevyplatilo,“ dodal.

Rysi každopádně dali zapomenout na porážku v Prostějově a dobře se naladili před duely v Kolíně a Ústí nad Labem, které je teď čekají. „Jsou to soupeři okolo nás, dnešní výhra nás hodně povzbudila. Je to velké plus, navíc se nám vrátili hráči po covidu, kteří nemohli trénovat. Je dobře, že se do toho zase dostali,“ uzavřel Trličík.

HC Frýdek-Místek – HC Benátky nad Jizerou 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 12. Przybyla (Ramik, Zahradníček), 28. Klimša (Mikulík), 36. Husák (Martynek), 42. Repe (Tomi, D. Kindl), 53. Przybyla (Ramik). Rozhodčí: Koziol, Vrba – Měkýš, Vašíček. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Suchánek (L. Daneček) – Haman, Zahradníček, Šepelev, Husák, Repe, Z. Malík, J. Michálek – Šedivý, Mikulík (C), R. Veselý – Klimša (A), Peterek, Martynek (A) – D. Kindl, Stuchlík, Tomi – Ramik, Przybyla, Matiaško. Trenér: Trličík.