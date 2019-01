Frýdek-Místek – Ve víceúčelové sportovní hale byl k vidění souboj dvou týmů z opačných pozic druholigové tabulky. Do Frýdku-Místku zavítal v rámci 33.kola II.ligy mužů lídr soutěže HC Zubr Přerov.

HC Frýdek-Místek – HC Zubr Přerov 1:10 (0:3, 1:2, 0:5)

Utkání začali lépe hosté, kteří se hned snažili usadit v útočném pásmu. S jejich první akcí si domácí obrana dokázala poradit, ale první střela, která mířila na Šrámka, skončila za jeho zády a Přerov se ujal již ve druhé minutě zásluhou Pavla Hanáka vedení 1:0. Na rychle inkasovanou branku chtěli frýdecko-místečtí hokejisté co nejrychleji odpovědět, ale jejich šance pochytal Libor Kašík v brance Zubrů. To Přerovským vyšel i druhý tah na branku domácích a Marek Ditrich rozjásal desítku fanoušků Přerova – 2:0. Po druhé brance přišlo vyloučení na straně hostů. Dvě trestné minuty vyfasoval za sekání Zdeněk Sedlák. Družina Michala Piskoře však s početní výhodou nenaložila podle svých představ, a tak svítil na ukazateli skóre stále nepříznivý výsledek. V průběhu první třetiny mohlo být minimálně dvakrát srovnáno, ale domácí borce vychytal skvělý Kašík. A o tvrzení „nedáš – dostaneš“ se přesvědčili všichni v 19.minutě, kdy Pavel Hanák uzavřel na 3:0 po prvních dvaceti minutách hry pro hosty.

Do druhé třetiny nastoupil v brance domácích Radim Vašíček, který se měl taky co ohánět. Jeho čisté konto mu však vydrželo pouhých 61 vteřin hry. V čase 21:01 dokončil hattrick v zápase Pavel Hanák a na světelné tabuli svítil stav 0:4 z pohledu Frýdku-Místku. Domácí se nepoložili ani za čtyřbrankové ztráty. Navýšit skóre mohli hosté v rozmezí 28. až 33. minuty, kdy hráli dvě přesilovky po sobě, ale Vašíček v brance vychytal vše. Na druhé straně nezůstal bez práce ani Kašík, který se taky v některých momentech zapotil. O jeho nulu ho připravil ve 39. minutě hry Ondřej Martiník, který rozjásal domácí fanoušky a snížil na 1:4. Radost z branky Frýdku-Místku trvala ovšem jen 15 vteřin. Hosté z následného protiútoku zvýšili opět na rozdíl čtyř branek. Druhou třetinu tak vyhrál soupeř z Přerova 2:1 a po druhé třetině vedl 5:1.

Do poslední dvacetiminutovky měli vydařený vstup hosté. Od začátku se dokázali usadit v útočném pásmu a obstřelovali branku Vašíčka, který odolával až do 43. minuty. V té ho překonal Jiří Osina, který byl jako první u odraženého puku. Domácí i přes veškerou snahu nedokázali vyzrát na hostujícího brankáře. To soupeř byl opět úspěšný. Ve 47. minutě se mezi střelce zapsal Tomáš Vlček. Jako na střelnici si musel připadat Radim Vašíček, který nedokázal o dvě minuty později zabránit soupeři v osmém gólu z hole Pavla Hanáka. Velkou šanci za tohoto hrozivého stavu zahodili Martiník i Krutil. Oba domácí hráče vychytal Libor Kašík. To, co se povedlo hostujícímu brankáři, se nepovedlo v 52. minutě domácímu. Tomáš Martinák už upravoval na 9:1 pro Zubry z Přerova a jeho fanoušci si přáli „deset“. Přání svých fanoušků chtěli splnit hostující hráči co nejdříve, ale domácí gólman byl proti. I přes veškerou snahu však v 58. minutě lovil puk ze své sítě. Desátý gól zařídil Petr Pavlas. Hosté tak vyhráli třetí třetinu jednoznačně 5:0 a za vysokou výhru 10:1 z jejich pohledu si z Frýdku-Místku odvezli tři body a i nadále se tak drží v čele tabulky Východní skupiny.

Branky a nahrávky: 39. Martiník – 2. Hanák (Pavlas, Kotásek), 3. Ditrich (Sedlák, Sprušil), 19. Hanák (Pavlas, Kotásek), 22. Hanák (Kočara, Kotásek), 40. Kotásek (Kočara, Hanák), 43. Osina (Hanák, Kotásek), 47. Vlček (Goiš, Kolář), 49. Hanák (Pavlas, Kotásek), 52. Martinák (Kolář, Sedlák), 58. Pavlas (Kočara, Hanák), vyloučení: 5:4, využití: 0:2, diváci: 239.

Frýdek-Místek: Šrámek (20. Vašíček) – Vajda, Kudláček, Babic, Slavík, Maruna, Ledvoň, Krutil, Kimla, Sluštík, Mocek, Pavlas, Martiník, Gebauer, Slovák, Kopáč, Merta, Křesťan, Štochl. Trenéři: Michal Piskoř a Miroslav Kameník, vedoucí: Libor Langer. (red)

Tabulka II. liga skupina Východ



1. Přerov 34 22 4 0 1 7 113 : 72 75

2. Val.Meziříčí 34 22 4 0 0 8 172 : 108 74

3. Hodonín 34 22 3 0 3 7 162 : 92 73

4. Orlová 34 19 4 0 2 9 148 : 107 67

5. Nový Jičín 33 15 4 0 2 12 100 : 94 55

6. Opava 34 13 5 0 5 11 100 : 114 54

7. Vsetín 33 12 2 0 5 14 102 : 97 45

8. Uničov 34 10 2 0 5 17 119 : 164 39

9. Břeclav 34 10 2 0 4 18 91 : 125 38

10. Prostějov 34 7 5 0 4 18 94 : 125 35

11. Blansko 34 8 3 0 5 18 91 : 132 35

12. Frýdek-Místek 34 5 1 0 2 26 89 : 151 19