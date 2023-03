Frýdek-Místek vyfasoval v předkole play-off Přerov, který v sezoně dokázal čtyřikrát porazit. Zubři navíc v posledních zápasech nebyli v ideální formě. Rysi si na ně brousili zuby a taky skvěle začali – už ve druhé minutě je poslal do vedení Klimša.

Ve čtrnácté a patnácté minutě se však dvakrát prosadil Goiš, ve druhém dějství se trefil Süss a hosté vedli 3:1.

„Od první minuty jsme byli týmem, který se bál a nepodal adekvátní výkon zápasu play-off, uznal kouč rysů Martin Janeček.

Následně sice snížil Dostálek, hostům ale ještě ve druhé třetině vrátil dvougólový náskok Hradil. Ve třetí třetině se pak prosadil ještě přerovský Dvořák.

„Tým ode mne slyšel, že jsme byli partou holek. Pokud tohle do dalšího zápasu nezměníme, tak v play-off nemáme co dělat,“ prohlásil Janeček.

Zubři teď mají matchball, postup do čtvrtfinále mohou oslavit už v neděli v Přerově. „Buď se semkneme a budeme bojovat, nebo nevím. Přerov je hratelný soupeř. Ano, je dobrý, je ošlehaný zápasy play-off, ale je zkrátka hratelný. A my dnes nepředvedli zkrátka nic. Jsem moc zklamaný a doufám, že si hráči mou kritiku vezmou k srdci a že v neděli do toho půjdeme tak, abychom neměli konec sezony,“ dodal Janeček.