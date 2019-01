Přerov – Druhá hokejová liga pokračovala ve středu zápasovým programem 26. kola. Hokejisté Frýdku-Místku zavítali na led přerovských Zubrů. Domácí pak nakonec splnili roli favorita, když vyhráli těsně 3:2. Nutno podotknout, že Zubři se na výhru dost nadřeli.

HC ZUBR Přerov – HC Frýdek-Místek 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Domácí celek nastoupil k utkání bez Jana Koláře, který v pondělí dohrávce se Vsetínem utrpěl otřes mozku. Neuplynuly ani dvě minuty zápasu a sudí už vykázal činnost. Na trestnou lavici poslal domácího Ference za vysokou hůl. Zubrům se podařilo oslabení přečkat bez úhony, ale krátce po jeho skončení inkasovali. Rozum vytěžil ze Slovákovy nabídky maximum a poslal tak hosty do vedení – 0:1.

Vyrovnat pak mohl Málek, ten však svou příležitost po Hanákově pasu během deváté minut zužitkovat nedokázal. Za osm minut později už ano. Zubrům stačilo pouhých třináct vteřin na to, aby vyloučení hostů potrestali. Hanák přihrával před branku, kde stál výborně pozičně postavený Málek, pro kterého už nebyl problém nasměrovat puk za Láníčkova záda.

Do druhého dějství vstupovali Přerovští v početní nevýhodě, ale Kudělka, jenž byl v závěru první třetiny vyloučen, se v poklidu mohl vrátit na led. Posléze tempo hry mírně upadlo. Až ve 28. minutě hostující střídačka opět jásala. To Ovšák přihrál Gogolovi, ten se nikterak nerozmýšlel, vystřelil, a puk se ocitl podruhé za zády gólmana Vojtka – 1:2. Přerované mohli vzápětí kontrovat ve zkrácené přesilové hře pěti proti třem. V pásmu hostí se sice usadili, ale několikrát lehce přišli ve snaze přihrát spoluhráči o puk a tím prakticky jejich akce skončily.

Výhodu jednoho muže v poli navíc měli i Slezané. Kundrátek vyfasoval po zákroku na J. Slováka ke dvěma klasickým další dvě minuty. Pochroumaný forvard soupeře musel ledovou plochu opustit za asistence svých spoluhráčů. Hosté ale z náhledné početní výhody nic nevytěžili.

Bylo tak zřejmé, že o osudu utkání rozhodne třetí dějství. Lepší výchozí pozici měli zákonitě Frýdečtí, kteří hájili těsné vedení 1:2. „Před třetí třetinou jsme hráčům řekli, že musíme mít větší důraz a větší pohyb. Podařilo se nám vytvořit tlak a pak už nám to tam spadlo," pověděl po utkání Lubomír Václavíček, asistent trenéra HC Zubr Přerov. První vážnější střelecké příležitosti měli na hokejkách hosté. Vojtek musel řešit šance P. Slováka a Tepera.

Domácí se kýženého vyrovnání dočkali až v 56. minutě. To velký tlak korunoval gólem Sakrajda. Zubrům se evidentně začalo lépe dýchat, a když navíc za další minutu prostřelil Láníčka i Faltýnek, tak bylo v ochozech pořádně veselo. Vítězství si pak už Přerovští vzít nenechali. „Morální vlastnosti dneska zvítězily. Frýdek potvrdil, že výsledky, které má, nejsou náhodné. Potvrzovali to dvě třetiny. Rozhodl právě ten závěr, kdy jsme se v přesilovkách dostali k velkému tlaku, z čehož jsme vytěžily ty rozhodující dva góly. Nechceme si to připouštět, ale nějaká únava se už na hráčích mohla projevit. Přece jenom náročný program zápasů musí být cítit. Se třemi body můžeme být spokojeni, výhra je důležitá i pro tu psychiku musžtva," dodal Lubomír Václavíček. „Dařilo se nám po většinu utkání dobře bránit. Měli jsme někdy i štěstí. Většinu hráčů jsem musel pochválit za předvedený výkon. Měli jsme mnoho zbytečných vyloučení, a to nejspíš rozhodlo. Vyhrál zkrátka lepší tým," pověděl Jan Vavrečka, trenér HC Frýdek-Místek. Další zápas čeká frýdecko-místecké hokejisty v sobotu 22. prosince, kdy v domácím prostředí budou hostit celek Poruby.

Branky a nahrávky: 17. Málek (Hanák, Goiš), 56. Sakrajda (Brančík), 57. Faltýnek (Hanák) – 4. Rozum (P. Slovák, Škatula), 28. Gogolka (Ovšák). Rozhodčí: Netopil – Hanzlík, Maťašovský. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. Diváků: 926.

Přerov: Vojtek – Pala, Faltýnek – J. Ferenc-Vlček – Osina, Kudělka – Goiš, Hanák, Málek – Ditrich, Brančík, Sakrajda – Brada, Kundrátek, Vaněk – Janeba. Trenér: Pavel Sedlák.

Frýdek-Místek: Láníček – Ovšák, Ferenc, Škatula, Teper, Mamula, Měkýš, P. Slovák – Kelner, Rozum, Tomis, J. Sluštík, O. Sluštík, Gogolka, Štubňa, J. Slovák, Gajda, Čintala, Kopúň. Trenér: Jan Vavrečka.

2. liga, sk. Východ - 26. kolo: Přerov – Frýdek-Místek 3:2, Havířov – Nový Jičín –2:1, Vsetín – Opava 1:3, Poruba – Prostějov 4:2, Valašské Meziříčí – Karviná 4:5 po prodloužení.