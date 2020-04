Hokejová sezona Chance ligy skončila předčasně, haly jsou zavřené a fanoušci, stejně jako hráči, nemohou téměř nic dělat. Hokejisté Frýdku-Místku si ale pro své příznivce připravili zajímavé zpestření. Dva hráči A týmu – Jakub Michálek a Dan Przybyla vyzvou ve virtuálním světě dva fanoušky a utkají se s nimi ve hře NHL 20.

„Projížděl jsem dotazníky, které hráči vyplňovali. A zjistil jsem, že většina z nich má v oblibě PlayStation 4. Ten nápad se jim tedy hodně zamlouval,“ okomentoval zrod celé myšlenky výkonný manažer Rysů Jakub Mikulík.

Princip je jednoduchý. Ve čtvrtek v 18 hodin Michálek (gamer Michy) a Przybyla (gamer Přajba) vylosují v živém vysílání na facebookové stránce klubu dva přihlášené fanoušky. Každý z hokejistů pak na platformě Twitch vyzve jednoho z nich a vítězové postoupí do finále. Na vítěze turnaje čeká permanentka na příští sezonu.

„Našim cílem je ale zapojit úplně všechny. Fanoušci se nebudou jen dívat, ale celé to mohou také komentovat a ptát se na to, co je zajímá. Pro zapojení se do akce stačí navštívit internetový odkaz twitch.tv/hc_frydekmistek. Zájemci o komunikaci s hráči a ostatními fanoušky budou potřebovat pouze bezplatný profil na platformě Twitch. „Bude to něco nového a já se na to těším,“ dodal Mikulík.

Virtuální turnaj ve hře NHL 20 začne v pátek 10. dubna v 18 hodin. „Naši fandové nás táhnou a my se jim snažíme co nejvíce odvděčit,“ pozval všechny nadšence do akce Mikulík, který připustil, že pokud bude o událost zájem, tak se v budoucnu bude moct klidně zopakovat. „Uvidíme, jaké to bude. Ale pokud se to povede, klidně na to navážeme. Každopádně kluci jsou nadšení a už se hodně těší,“ uzavřel Jakub Mikulík.