Rysi půjdou do příštího ročníku Chance ligy s novou trenérskou dvojicí. Jozef Daňo totiž v organizaci přechází na novou pozici a jeho místo po boku Vlastimila Wojnara převzal Jiří Raszka, který byl poslední dva roky asistentem Václava Varadi v extraligovém Třinci. „Myslím si, že s Vlastou vidíme hokej podobně,“ uvedl dvaatřicetiletý kouč. „Chci týmu pomoct svými zkušenostmi a věřím, že dosáhneme cíle, který tady nějakým způsobem je stanovený,“ dodal.

Změny se dějí i v kádru. Z Frýdku-Místku odešli Jan Bartko, Jan Hladonik či Petr Kafka, který se stal nejproduktivnějším hráčem uplynulého ročníku. V příští sezoně však bude působit ve Slavii. „Jsem z Prahy a po letech cestovaní chtěl jsem být blíž k domovu,“ vysvětlil, proč se ke změně odhodlal.

Zkušení zůstávají



Dres rysů však budou i nadále oblékat Filip Haman, Ondřej Hrachovský, Tomáš Suchánek, Jakub Adámek, Šimon Jenáček, Jakub Michálek, Lukáš Kaukič či Dan Przybyla. Vedení klubu se navíc dohodlo na prodloužení spolupráce s kapitánem Milanem Mikulíkem či zkušeným Rostislavem Martynkem. „Měl jsem ve smlouvě opci a můžu říct, že jsme byli vzájemně okamžitě domluveni. Žádné dohadování, jelikož jsem neměl důvod nic měnit,“ uvedl Martynek, který v roce 2015 získal extraligový titul s Litvínovem. Novou smlouvu podepsal i další z lídrů David Klimša.

Fanoušci Frýdku-Místku by se však mohli dočkat i dalších zajímavých jmen a dres rysů možná obléknou i zkušení útočníci Jiří Polanský s Martinem Adamským, kteří patřili k ikonám třineckého hokeje. „Jirka Polanský se ve svých 38 letech pomalu blíží k závěru své extraligové kariéry, proto od nás dostal nabídku do partnerského Frýdku-Místku, kde by se mohlo jednat o možnosti jeho zapojení do naší organizace v podobném stylu, jako to má už několik let třeba Rosťa Martynek ,“ řekl sportovní manažer Třince Jan Peterek. „V podobném duchu jednáme i s Martinem Adamským, který by nám v určité roli mohl i nadále pomoci," dodal na jeho adresu Peterek.