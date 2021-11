Rysi dosud v Chance lize odehráli sedmnáct zápasů, ve kterých vybojovali jen šest výher a 21 bodů. V tabulce jsou rysi aktuálně dvanáctí, ovšem třeba patnácté Benátky nad Jizerou na ně ztrácí jen tři body.

První výhry se letos svěřenci trenérů Trličíka s Daněm dočkali až v pátém kole. Na záblesk lepších časů to ve Frýdku-Místku vypadalo v ve druhé polovině října, kdy rysi vyhráli tři ze čtyř zápasů. Uspěli i na vsetínském Lapači, kde zvítězili 5:1.

Jenže další tři zápasy zase hokejisté Frýdku-Místku ztratili, když postupně nestačili na Porubu, Přerov a Vrchlabí, se kterým doma prohráli 1:5. „Jsem si ale jistý, že hráče to stálo spoustu síly a energie, že tam ta snaha prostě byla. Kdo se na to dívá shora, tak mu to může přijít odevzdané, ale já jsem absolutně přesvědčený, že to úsilí bylo maximální, ale na soupeře nestačilo,” říkal po utkání trenér Trličík.

Dosud naposledy byli rysi v akci v neděli proti Litoměřicím. A zápas jim vyšel - domácí vyhráli 4:3 a připsali si hodně důležité vítězství. „Kluci se na utkání velmi dobře připravili, nastavili si ve svých hlavách, že je to domácí střetnutí, a že musí udělat všechno pro úspěch, a to ať už v útoku, nebo obraně,” pochválil své svěřence Daňo a dodal: „Jsme určitě za výhru rádi, i když to bylo strašně těžké.”

Příští utkání hráči Frýdku-Místku odehrají v sobotu na půdě Slavie, o den později pak zamíří do Ústí nad Labem.