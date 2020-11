Chance liga je zpět. Do akce se vrátili i hokejisté Frýdku-Místku, kteří sehráli první ze tří domácích duelů v řadě. Nestačili však na Přerov.

Rysi doma nestačili na Zubry. | Foto: Miroslav Pergl

Rysi před vynuceným pozastavením Chance ligy prohráli tři zápasy v řadě. Po návratu na led si chtěli vyšlápnout na Přerov a ještě pár minut před koncem kráčeli ke třem bodům. Nakonec ale prohráli 2:3 a nemají žádný. „Samozřejmě je to škoda. Ale když takto budeme pokračovat, tak je jen otázkou času, kdy se to otočí, zlomí a my zase začneme vyhrávat,“ řekl po těsné porážce trenér Vlastimil Wojnar.