/FOTOGALERIE/ Hokejisté druholigového Frýdku-Místku si v posledním utkání základní části poradili na vlastním ledě s břeclavskými Lvy 8:2. Na výhře domácího celku má velký podíl třígolový Ondřej Kovařčík a také jeho spoluhráč ze třetí útočné formace David Cienciala, který zaznamenal pět asistencí.

Domácí hráči nastoupili do utkání opět v retro dresech ze sezony 1990/91, ve kterých odehráli zápas již na vsetínském Lapači. „Na našich facebookových stránkách stále ještě běží aukce těchto dresů, kdy výtěžek bude věnován dětskému domovu ve Frýdku-Místku," prozradil Mario Schüller z frýdecko-místeckého hokejového klubu.

Slušně zaplněná hala Polárka se úvodní branky dočkala v polovině 7. minuty, to když střelu Chmilewskeho dorážel pohotově do branky Schwarz. Tentýž hráč domácího celku se dokázal znovu prosadit o čtyři minuty později. Břeclavanům se sice ve 14. minutě podařilo snížit zásluhou Dupljakova, ovšem domácí družina neponechala nic náhodě a ještě do závěru první periody dvakrát zužitkovala početní výhodu.

Nejprve se v 17. minutě prosadil při Běhalově vyloučení Franek, deset vteřin před klaksonem pak trestal O. Kovařčík pětiminutové vyloučení hostujícího Fejta.

Také druhou třetinu začali domácí v početní převaze, kterou však břeclavští Lvi dokázali již ubránit. Gólu se tak skoro dvoutisícovka diváků dočkala až v závěru 28. minuty a opět to bylo v přesilové hře. Úspěšným střelcem domácích byl dnes střelecky produktivní Ondřej Kovařčík – 5:1.

Poslední branku druhé třetiny přidal v polovině utkání Christov, který zasunul puk pod padajícím gólmanem Dusíkem. Ten se následně po šesté inkasované brance rozhodl přenechat místo v brance svému oddílovému kolegovi Michalu Šurému.

Také třetí třetina byla na branky vcelku bohatá. O sedmou branku domácího celku se postaral v 52. minutě znovu Franek. Hostům se sice o sedmnáct vteřin později podařilo zásluhou brněnského rodáka s albánskými kořeny Dupljakova snížit na 7:2, poslední slovo však opět patřilo frýdecko-místeckému mladíkovi Ondřeji Kovařčíkovi.

„Zápas rozhodly přesilovky, ve kterých jsme inkasovali čtyři branky. My měli paradoxně dobrý začátek, a to i přesto, že jsme první třetinu prohráli tříbrankovým rozdílem. Z počátku se kluci Frýdku přizpůsobili a snažili se hrát nahoru dolů. Vše narušilo až dlouhé oslabení po vyloučení Fejta. Utkání jsme poté dohrávali jen se čtyřmi beky, což je proti Frýdku hodně nemilé. Časem se pak rozdíl v kvalitě a počtu musel projevit," hodnotil duel břeclavský kouč Michal Konečný.

„K vidění byl zápas tak trochu z povinnosti, kdy oběma týmům už o nic nešlo. Musím ale říct, že kluci se k utkání postavili perfektně. Po dlouhé době nám vyšly přesilovky, navíc nás těší, že se nám ve hře promítly věci, kterým jsme se věnovali na trénincích. I když už to byl více méně nic neřešící zápas, jsme za něj před play-off rádi," dodal po zápase domácí trenér Marek Malík.

Hokejistům Frýdku-Místku se ve čtvrtfinále postaví do cesty nováček soutěže z Kopřivnice. První utkání se hraje na ledě lídra soutěže, a to ve čtvrtek 25. února od 18 hodin. Jelikož se dá očekávat, že zápasy budou v hale Polárka nejspíš vyprodány, mají fanoušci frýdecko-místeckého klubu možnost zakoupit vstupenky v předprodeji, a to vždy den před utkáním v čase od 15.30 do 18.00 hodin.

Jedna osoba si může na sebe zakoupit pouze čtyři lístky. Ty budou pro čtvrtfinálové zápasy stát 80 Kč (sezení) a 40 Kč (stání).

HC Frýdek-Místek – HC Lvi Břeclav 8:2 (4:1, 2:0, 2:1)

Branky: 7. Schwarz (Chmielewski), 11. Schwarz (Jaroš, Daneček), 17. Franek (Cienciala, O. Kovařčík), 20. O. Kovařčík (Cienciala), 28. O. Kovařčík (Cienciala, Franek), 30. Christov (Kowalczyk, Klimša), 52. Franek (Jeník, Cienciala), 59. O. Kovařčík (Cienciala, Franek) – 14. Dupljaku (Běhal, Školoud), 52. Dupljaku (Školoud, Směřička). Rozhodčí: Schmejkal – Hanzlík, Mikler. Vyloučení: 7:5 (navíc Fejt 5 + trest do konce utkání). Využití: 4:0. Diváci: 1940

Frýdek-Místek: Daneček – Kowalczyk, Jeník, Matyáš, Kvapil, Foltýn, Polák, Fišera – Luka, Káňa, Christov – Jaroš, Schwarz, Chmielewski – Franek, O. Kovařčík, Cienciala – Klimša, Piecha, Samiec – Růžička. Trenéři: Jiří Juřík a Marek Malík