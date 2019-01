Nebory - Další úspěšnou reprezentaci třineckého regionu si připsali hokejisté amatérského hokejového klubu HC Nebory, kteří se letos již podruhé zúčastnili Mistrovství ČR amatérů v ledním hokeji.

HC Nebory. Horní řada zleva: S. Franek (masér), Misiarz, A. Běhálek, Puczok, Bojda, K. Běhálek, Kubáň, Piwko, Brudny, Richter. Prostřední řada zleva: Konvička, M. Pav, Havel, Jasinski. Leží zleva: M. Franek, Kiedroň. | Foto: Archiv/oddílu

Tento prestižní turnaj je organizován pro amatérské hokejové týmy z celé republiky a probíhá ve dvou fázích. V první fázi se odehrají čtyři turnaje základní úrovně a vítězové těchto turnajů se na závěr střetnou ve finálovém turnaji, který určí mistra republiky. Neborští se letos zúčastnili turnaje v Kopřivnici, kde svedli tuhé boje v konkurenci 11-ti týmů z celé republiky.

Účastníci turnaje byli rozděleni do čtyř základních skupin, kde se utkal každý s každým a umístění ze základních skupin pak určilo soupeře pro vyřazovací boje. Všechny zápasy se hrály na 2 x 20 minut a každý tým sehrál v průběhu víkendu 5 zápasů.

Hokejisté HC Nebory se zúčastnili podobného turnaje již potřetí a po úspěšných výsledcích na Iceshop Hockey Cupu v Brně 2008 (2. místo a účast ve finálovém turnaji) a na loňském MČR amatérů v Kopřivnici (3. místo) i letos pomýšleli na přední umístění. „Letos se nám podařilo poskládat asi nejsilnější tým v historii klubu. Celou sezonu se nám vyhýbala zranění a díky upřímnému zájmu hráčů o účast v turnaji máme k dispozici opravdu skvělý výběr. Snad jen zranění obránce Patrika Cieslara a onemocnění Petra Stece těsně před turnajem nám trochu kazí radost,“ poznamenal před zahájením turnaje Bogdan Piwko, jednatel klubu.

Do základní skupiny los přidělil Neborům týmy INSTALO Dačice a TJ Gottwaldov.

Výsledky ve skupině:

HC Nebory - INSTALO Dačice 1:0 (1:0) - Branka: Bojda. Oba týmy si uvědomovaly důležitost úvodního utkání turnaje a tak nikdo nechtěl udělat chybu a po celý zápas měly obrany navrch oproti útokům. Na začátku zápasu si několik střeleckých pozic vytvořili hráči Dačic, postupně se však územní převaha přestěhovala na hokejky Nebor a výsledkem byla branka Bojdy. I v dalším průběhu střetnutí Neborští drželi optickou převahu, vytvářeli si střelecké pozice, ale nedokázali je proměňovat. Museli se proto až do závěrečného klaksonu strachovat o hubené vedení. Koncovku ovšem zvládli velmi dobře, také díky přesilovce, kterou jim v posledních dvou minutách nabídl soupeř. „Tento zápas byl vyloženě seznamovací. Po roční přestávce nikdo neví, v jaké síle se představí soupeři. Chtěli jsme vycházet ze zabezpečené obrany a při brejcích využít kvalit našich útočníků. To se také podařilo, podržel nás i brankář Kiedroň a tak máme první body do tabulky,“ okomentoval utkání Piwko.

HC Nebory – TJ Gottwaldov 4:3 (3:2) - Branky: Kubáň, Misiarz, Bojda, Brudný. Druhý zápas skupiny přinesl Neborům konfrontaci s týmem TJ Gottwaldov, jehož kostru tvoří hráči dříve narození, kteří však ze svého umění nic nezapomněli. A byl to úplně jiný duel, než ten úvodní s Dačicemi. Od prvního buly se oba týmy zaměřily na ofenzívu a hned v prvních minutách také padaly góly. Do vedení šly Nebory brankou Kubáně, Gottwaldov však brzy srovnal na 1:1. Herní převaha v prvním poločase byla ovšem jednoznačně na straně Nebor a ty tak postupně získaly vedení 3:1 po brankách Misiarze a Bojdy. V té době Neborští jasně dominovali a vytvářeli si jednu šanci za druhou, ovšem bez gólového efektu. A tak těsně před přestávkou udeřilo na druhé straně, kdy soupeř snížil na 3:2 po nenápadné akci střelou z úhlu. Do druhého poločasu vstoupili lépe hokejisté TJ Gottwaldov, stále častěji se dostávali do prostoru brankoviště a po jedné z pěkně rozehraných kombinací vyrovnali na 3:3. Nebory se dostaly pod tlak a jen stěží se jim dařilo udržet nerozhodný stav. Ke konci zápasu se ale projevila únava soupeře, který nastupoval pouze s 10 hráči a tak závěr patřil náporu Nebor. Dvě minuty před koncem ještě velkou šanci nevyužili, kdy Brudný zakončil trestné střílení střelou do tyče. O minutu později se však už nemýlil a přesilovkovou kombinaci zakončil nechytatelnou střelou od modré čáry. Další drama tak opět dopadlo pro zástupce našeho regionu šťastně.

Základní skupinu tak Nebory vyhrály před Dačicemi a Gottwaldovem a z prvního místa postoupily do čtvrtfinále. Tam je ovšem čekal soupeř z nejtěžších, vítěz minulého ročníku, Mistr ČR amatérů, tým ASD Dukla Jihlava.

Čtvrtfinále: HC Nebory – ASD Dukla Jihlava 1:0 po samostatných nájezdech. Branka: Havel. Čtvrtfinále je na každém turnaji zápas pravdy. Utkání, které rozhoduje o úspěchu či neúspěchu. Navíc tento duel byl okořeněn tím, že v minulém ročníku Jihlava rozstřílela Nebory potupně 5:0. Jenže letos to byl zápas o něčem jiném. Nebory do něj vstoupily s jasnou taktikou, vycházet ze zabezpečené obrany a za každou cenu otupit nebezpečné útočné hroty Jihlavských. A to se také podařilo. V nervózním zápase nikdo nechtěl udělat chybu, gólových šancí tak bylo poskrovnu a střely, které prošly, spolehlivě pochytali brankáři. Zápas o všechno tak dospěl k infarktovému závěru, tedy k samostatným nájezdům. Jejich hrdinou se stal brankář Nebor, Jan Kiedroň, který dokázal zneškodnit všechny tři pokusy jihlavských hokejistů. Naopak, za Nebory proměnil svůj nájezd lišáckou fintou Havel a tak se celý tým mohl radovat z postupu do semifinále. „V zápase jsem se cítil skvěle, hráli jsme výborně dozadu a co ke mě prošlo, to se mi podařilo bez problémů vychytat. Nájezdy jsme díky brance Denise Havla zvládli také, takže jsem moc spokojený,“ konstatoval po zápase neborský gólman Kiedroň.

Semifinále: HC Nebory – HC ORLI Stará Bělá 5:1 (3:0) - Branky: Bojda, Puczok, Havel, Brudný, Kubáň. Účast v semifinále byla pro celý tým zaslouženou odměnou za předchozí výkony. Nebory do zápasu vstoupily mnohem soustředěněji, než soupeř a výsledkem úvodního náporu bylo rychlé vedení 3:0 po brankách Bojdy, Puczoka a Havla. Tento nečekaný vývoj srazil Orly do kolen a ti se už do konce zápasu nezmohli na výraznější odpor. Jejich útočné snahy končily na opět spolehlivě chytajícím Kiedroňovi a v obraně otevírali vrátka pro rychlé brejky Nebor. Jeden z těchto brejků proměnil ve čtvrtý gól Brudny. Soupeř ještě snížil tečovanou střelou na 4:1, ale Nebory poté drama nepřipustily. Kubáň zvýšil na konečných 5:1 a cestu do finále otevřel dokořán. „V tomto zápase jsme podali nejlepší výkon za poslední dobu. Orly jsme k ničemu nepustili, přehráli jsme je po všech stránkách a účast ve finále nás velmi těší,“ radoval se po zápase Marian Franek, vedoucí mužstva.

Finále: HC Nebory – Božkov Tým 1:5 (0:4) Branka: Havel. Finálový zápas přinesl podobný průběh jako semifinále, jen s tím rozdílem, že tentokrát se v úvodu zápasu nechali zaskočit hokejisté Nebor. Opticky nebyl rozdíl mezi oběma mužstvy tak zřejmý, ale Božkov předvedl svou smrtící zbraň, nezdolnou vůli a důraz při hře u brankoviště. Jakmile se Božkov (tým z Poličky) dostal do útočného pásma, každá akce hrozila gólem a ani do té doby nepřekonatelný brankář Kiedroň nezabránil hrozivému nárůstu skóre. Ve 12. minutě to bylo již 0:4 a o osudu finále bylo rozhodnuto. Ve druhém poločase se Neborští ještě pokusili o zázrak, ale všechny šance končily mimo branku, nebo na připraveném soupeřově brankáři. Božkov přidal ještě pátou branku a v závěru za Nebory vsítil alespoň čestný gól nejlepší hráč finálového zápasu, nezdolně bojující Havel. To ale už nic nemohlo změnit na tom, že z finálového vítězství a postupu do závěrečného turnaje se radoval Božkov Tým. Po zápase následoval závěrečný ceremoniál, při kterém převzal kapitán Nebor pohár za druhé místo. A nezůstalo jen u toho. Cenu pro nejlepšího brankáře turnaje si odvezl brankář Jan Kiedroň. Celý turnaj pak zhodnotil jednatel klubu, Bogdan Piwko. „Musím poděkovat všem hráčům za předvedenou hru a za výborný přístup k celému turnaji. Mnozí z nich si museli vzít dovolenou, odejít od rodin či rozdělané práce, ale všichni k turnaji přistoupili skvěle a podepsali se tak pod největší úspěch našeho klubu. Pevně doufám, že se podobně dobře dokážeme připravit i na příští sezonu, a že při troše štěstí na pohár pro vítěze dosáhneme.“

Na dosažení historického úspěchu HC Nebory se podíleli následující hráči:

Brankáři: Kiedroň, M. Franek. Obránci: Brudný, M. Pav, Richter, Misiarz, Konvička starší. Útočníci: Bojda, Jasinski, Puczok, A. Běhálek, Havel, Kubáň, J. Pav, K. Běhálek, Piwko a masér S. Franek.

Nejlepšími střelci týmu se stali Bojda a Havel se 3 góly.

Klub HC Nebory působí jako občanské sdružení a jeho hlavním cílem je poskytování sportovního vyžití mladým hokejistům, kteří se po působení v mládežnických týmech neprosadili do seniorských družstev. Přispívá tím k začlenění těchto mladých lidí do amatérské sportovní činnosti. Na pravidelné čtvrteční tréninky na ZS v Třinci tak každým rokem přichází stále více zájemců o rekreační sportování a z těchto hráčů se postupně vytváří také kádr pro pravidelnou účast ve II. Havířovské hokejové lize, kde Nebory v této sezóně obsadily pěkné druhé místo. (fra)