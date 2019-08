Svěřenci trenéra Václava Varadi se museli obejít bez marodů Lukáše Krajíčka a Martina Růžičky, a také bez rekonvalescentů Petra Vrány a Vladimíra Rotha.

Do branky se postavil Patrik Bartošák a v úvodní třetině sledoval aktivitu svých spoluhráčů, kteří však zahodili i největší šance. Finové se do hry dostali až v průběhu druhé třetiny, i díky několika přesilovkám, které jim německý a finský sudí nabídli. Oceláři putovali na trestnou nepoměrně častěji než domácí. V poslední třetině se také domácí Pelikáni díky přesilovce ujali vedení.

Oceláři bojovali a snažili se o srovnání. Nebyli horším týmem, pokračovali v aktivitě a cpali se před bránu gólmana karhunena. Po faulu na Adamského jel Stránský dokonce trestné střílení, ale provedl jej lajdácky a Ocelářům už pak nebyla platná ani závěrečná power play, kterou uzamkli soupeře před jeho brankovištěm.

„Rozhodla už první třetina, kdy jsme měli šance na to jít do vedení. Nedali jsme je a bez gólů na úspěšný výsledek nelze pomýšlet. Musíme zlepšit hlavně produktivitu a také omezit počet vyloučených hráčů, protože to je v takových vyrovnaných zápasech klíč k úspěchu,“ uznal jeden z třineckých koučů Marek Zadina.

Pelicans Lahti – Oceláři Třinec 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka a nahrávky: 45. Björninen (Aaltonen, Merelä). Rozhodčí: Köpitz, Kaukokari – Elonen, Hägerström. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:0. Diváci: 3 682.

Třinec: Bartošák – Kundrátek, Doudera, Galvinš, Musil, Adámek, Gernát, Haman – Stránský, Marcinko, Hrňa – Novotný, Polanský, Adamský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Dravecký, Hladonik, Hrehorčák – Kofroň. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Další výsledek skupiny D: Junosť Minsk – Lausanne 3:2 p.