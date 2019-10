V tom prvním nestačili po nájezdech na přerovské Zubry, v tom druhém se z výhry radovali hokejisté Litoměřic.

„Co se týče předvedené hry, tak jsem spokojen. Škoda, že jsme za stavu 1:0 nepřidali další gól, abychom soupeři odskočili. Přerov v závěru vyrovnal, nájezdy jsou už loterie. Předtím nám to třikrát vyšlo, teď už ne, ale i bod je dobrý,“ hodnotil duel proti Zubrům frýdecko-místecký kouč Vlastimil Wojnar. „Když to shrnu, jsme šťastní za dva body a se vší pokorou jdeme do dalších zápasů,“ zůstává nohama na zemi hlavní trenér Zubrů Vladimír Kočara.

Zápas s Litoměřicemi byl rovněž dlouho vyrovnaný, hosté prakticky rozhodli o svém vítězství až v samém závěru utkání. „Utkání rozhodlo více věcí. Jednak neproměněné přesilovky, s čímž se potýkáme v podstatě od začátku sezony a pak samozřejmě góly, které dostáváme v posledních minutách střetnutí,“ řekl k druhému víkendovému střetnutí Wojnar.

HC FRÝDEK-MÍSTEK – HC ZUBR PŘEROV 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 – 0:0)

Branky: 17. Novotný (D. Květoň) - 55. Pšurný (Kubeš, Zbořil), rozh. náj. Moučka. Rozhodčí: Wagner, Pilný – Pechánek, Axman. Vyloučení: 4:3, bez využití. Diváci: 1240.

Frýdek-Místek: Daneček – Kudla, Hrachovský, L. Kovář, J. Michálek, J. Adámek, Haman, D. Stránský – D. Květoň, Novotný, Martynek – Klimša, Stuchlík, Mikulík – Kvasnica, Kaukič, Eret – Motloch, Przybyla, Geidl.

HC FRÝDEK-MÍSTEK – HC STADION LITOMĚŘICE 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Branky: 21. Novotný (Martynek, L. Kovář), 39. Martynek (Kudla, Novotný) - 20. Jícha (Strejček), 34. Kangas, 58. M. Beran (Jícha), 60. M. Kadlec (Voženílek, Marcel). Rozhodčí: Koziol, Ondráček – Bartek, Hranoš. Vyloučení: 6:6, bez využití. Oslabení: 0:2. Diváci: 1005.

Frýdek-Místek: Malík – Hrachovský, Kudla, J. Michálek, L. Kovář, Haman, J. Adámek – Martynek, Novotný, Mikulík – Motloch, D. Květoň, Kvasnica – Klimša, Przybyla, Eret – Geidl, Čmiel, D. Stránský. Trenér: Vlastimil Wojnar.