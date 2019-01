Nadšení hokejoví amatéři z Nebor zažili v letošní sezoně mnoho sportovních úspěchů.

Hokejoví amatéři z Nebor. | Foto: archiv oddílu

Zatímco třinečtí Oceláři si již dávno užívali dovolené po vyřazení z letošního play-off nejvyšší soutěže, amatérští hokejisté HC Nebory si sezonu řádně protáhli, ale zase se mohou pyšnit řadou pozoruhodných výsledků.

Svou oficiální činnost zahájili hokejisté Nebor už v roce 2003. O deset let později se hráčská základna klubu natolik rozrostla, že se musel oddíl rozšířit na dva týmy. A jak se oběma družstvům v uplynulé sezoně dařilo?

ZMĚNA SOUTĚŽE

Neborovský A-tým zaznamenal hned na úvod sezony řady změn. Poté, co v předchozí sezoně triumfoval v Nezávislé amatérské hokejové lize (NAHL) v Havířově, se rozhodl postavit zcela nové výzvě. Havířovskou ligu, která byla sužována malým počtem hrajících týmů opustit a přihlásit se do Kopřivnické hokejové ligy. „Amatérský hokej v Kopřivnici, to je známka vysoké kvality s mnohaletou tradicí,“ zdůraznil vedoucí A-týmu Vladan Bojda. „Letos se tam hrály dokonce tři ligy rozdělené dle výkonnosti. Nás organizátoři velmi příjemně překvapili, když nám nabídli rovnou účast v té nejsilnější, první lize. Bylo vidět, že zaznamenali naše předchozí vítězná tažení v Havířově,“ usmíval se Bojda.

ZISK BRONZU

Úvodní zápasy áčku příliš nevyšly a bylo nutné si přiznat, že kvalita soupeřů byla opravdu vysoká. Navíc i věkový průměr soupeřů byl ve srovnání s Nebory výrazně nižší. S postupem času se ale hokejisté Nebor i v této nabité konkurenci velmi slušně adaptovali, začali sbírat body, takže na konci základní části figurovali na solidním 4. místě. Soutěž poté vyvrcholila závěrečným play-off. Nebory si ve čtvrtfinále snadno poradily s týmem Slivovice 2:0 na zápasy, v semifinále pak ale padly s Young Guns po výsledcích 5:2 a 3:4 (o vyřazení Nebor rozhodlo dodatečné prodloužení). V boji o bronz narazil nováček soutěže na celek Predators. Začátek střetnutí byl ze strany Nebor doslova katastrofální, a tak se nikdo nemohl divit, že těsně po polovině duelu svítil na ukazateli skóre beznadějný stav 4:8. Nicméně zázraky se občas dějí, drtivý finiš přinesl nejen srovnání stavu, ale nakonec i otočení výsledku na konečných 10:8. Bronz tak putoval do Nebor.

NA TURNAJÍCH SE JIŽ TOLIK NEVEDLO

Vedle účasti v Kopřivnické lize se áčko Nebor zúčastnilo ještě dvou prestižních turnajů, kde však na úspěch nedosáhlo. „Na Memoriálu Františka Slezáka v Havířově jsme museli výrazně kombinovat naší sestavu, protože se nám termín křížil s play-off v Kopřivnici. Bylo z toho tedy páté místo. Poté jsme se zúčastnili ještě Mistrovství ČR amatérů, kde jsme po solidních výkonech ve skupině výborně rozehráli také klíčový čtvrtfinálový zápas. Vedli jsme tři jedna, jenže jsme v druhé polovině střetnutí neunesli narůstající tlak soupeře a přišli tak o možnost zahrát si o medaile. Skončili jsme šestí. Celkově jsem ale s uplynulou sezonou velmi spokojen. Medaile z Kopřivnice je pro nás velmi cenná, stejně tak si velmi vážím soudržnosti týmu v rozhodujícím zápase. Na tom se do budoucna dá určitě stavět,“ hodnotil sezonu Vladan Bojda.

BÉČKO ROVNĚŽ ÚSPĚŠNÉ

To neborovský B-tým má za sebou, bez nadsázky, sezonu snů. Již před rokem si hráči týmu zajistili historickou finálovou účast v Beskydské amatérské hokejové lize, kde ale neúspěšně sahali po titulu, když podlehli suverénnímu Hrádku. Letos to však byl jiný příběh…

Po rozpačitém úvodu, kdy se úvodní tři zápasy prohrály, se B-tým pomalu zvedl. Pomohla tomu i změna v herním systému. „Klíčovým faktorem byla konsolidovaná a sehraná sestava. Po počátečních potížích se nám podařilo dát tým dohromady. A to jak herně, tak i lidsky. Základní část jsme nakonec zakončili na třetí pozici,“ řekl kapitán týmu Kamil Běhálek.

Neborští poté zvládli i nástrahy play-off. Postupně vyřadili HC Kozubovou a Torpédo Havířov. Ve finále je ale čekal ve výborné formě hrající tým Imperators Třinec. „Finále opravdu stálo za to. Po velkém boji jsme ale Imperátory porazili 2:1,“ usmíval se brankář Marian Franek. Jeho slova doplnil jeho spoluhráč Libor Lanc. „Když mi před pár lety Bogdan Piwko nabídl, abych po dlouhé době opět zkusil soutěžní hokej, nenapadlo mě, že přitom ještě zažiju tolik emocí a radosti,“ svěřil se Lanc.

Vítězství v BAHL ovšem nebylo jediným úspěchem neborovského béčka. Krátce po tomto triumfu vyrazil poněkud obměněný tým na Mistrovství ČR amatérů do Liberce, kde se zúčastnil divize C. A výsledek? Opět z toho bylo první místo. „Máme za sebou naprosto mimořádný rok, olemovaný výraznými sportovními úspěchy. V současné době máme v klubu zapojeno asi osmdesát hokejistů, což je pozoruhodné číslo. Mě těší, že se k nám postupně zapojují další a další hráči. I z toho důvodu zřizujeme tým HC Nebory C, který by se měl účastnit nově vznikající Slezské hokejové ligy,“ zakončil povídání Bogdan Piwko, místopředseda klubu. (fra)