Vainonen zasáhl už do středečního duelu s Havířovem (6:4). „Odehrál si svoje. Byla na něm cítit dlouhá pauza bez hokeje, ale postupně se bude určitě zlepšovat. Je totiž hodně kvalitním hráčem,“ řekl na jeho adresu trenér Frýdku-Místku Vlastimil Wojnar.

Šestadvacetiletý Vainonen se narodil v Helsinkách a v roce 2012 prošel draftem NHL, ve kterém na něj ve čtvrtém kole ukázal Nashville. Finský bek sice působil tři roky v zámoří, ale nejlepší ligu světa si nikdy nezahrál, a tak se poté vrátil do Evropy. Působil v Německu, Finsku či Rakousku a v současné době je hráčem druholigového Znojma.

Jak dlouho zůstane?

Jenže třetí nejvyšší domácí soutěž se v současné době nehraje, a tak Vainonen, jenž v letošním ročníku odehrál jediný zápas, zamířil do Chance ligy. „Pan Peterek sháněl hráče a narazil na Mikka. Dohoda je taková, že u nás bude do té doby, než začne druhá liga. Takže tady nějaké zápasy odehraje a pak se uvidí, co dál,“ řekl Wojnar.

Vainonen je také bývalým mládežnickým reprezentantem své země. Býval dokonce kapitánem finských týmů do 17 a 18 let a v roce 2014 dokonce získal s finskou dvacítkou juniorský titul na mistrovství světa. V tehdejším finském týmu byla i taková jména, jako jsou Rasmus Ristolainen, Esa Lindell nebo Juuse Saros.