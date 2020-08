V utkání plném zvratů rozhodl minutu před koncem třinecký snajpr Martin Růžička. Ostravané pak hráli zbytek zápasu v power play, ale na body ani podruhé ve skupině D nedosáhli. Naopak Třinec bere druhé vítězství ze dvou zápasů.

„Prohráli jsme, což je blbé, ale jsme teprve šestý den na ledě. To je strašné znát proti týmu, který bruslí už asi třetí týden. Ale nechci se na to vymlouvat. Prostě Třinec byl o gól lepší, proto vyhrál, ale my si z toho musíme vzít to pozitivní. Měli jsme tam dobré pasáže, jen se příště musíme vyvarovat chyb, které nás staly tento zápas,“ pronesl po zápase vítkovický útočník Jan Hruška.

„Musím říct, že to byl slušný zápas, Vítkovice v první třetině dost kousaly, navíc hrály na čtyři lajny, kdežto my jen na tři, což se v závěru projevovalo a trochu nám docházely síly,“ všiml si třinecký Petr Vrána zajímavého faktu. Sám dal v utkání dva góly. „Potěší to, důležitá je ale výhra, byť to byl zase takový ten letní hokej,“ zasmál se Vrána.

HC Vítkovice Ridera – Oceláři Třinec 3:4 (0:0, 1:2, 2:2)

Branky a nahrávky: 26. Lakatoš (Štencel, Svoboda), 41. Hruška (Štencel, Schleiss), 46. Marosz (Krenželok, Mallet) – 34. Vrána (Adámek), 37. Vrána (Stránský, Růžička), 52. Gernát (Hrehorčák), 59. Růžička (Gernát, Vrána). Rozhodčí: Dědek, Kika – Gebauer, Rožánek. Vyloučení: 7:8, navíc Dravecký (T) 10 min OT. Využití: 0:1. Oslabení: 0:1.

Vítkovice: M. Svoboda – Štencel, Trška, Koch, Kubeš, Kovář, Černý – Lakatoš, Hruška, Schleiss – Krenželok, Marozs, Mallet – Dej, Mikyska, Šišovský – Bernovský, Werbik, Dočekal. Trenér: Trličík.

Třinec: Štěpánek – Gernát, Adámek, Galvinš, Musil, Husák, Hrachovský – M. Stránský, Vrána, M. Růžička – Dravecký, Mikúš, Hrňa – Hrehorčák, Veselý, M. Roman. Trenér: Varaďa.