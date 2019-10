Kvůli prosincovému startu na Spenglerově poháru si předehráli další duel, tentokrát v Hradci Králové, jemuž se aktuálně příliš nedaří a před utkáním se hodně probírala situace hradeckého kouče Tomáše Martince.

„To šlo ale mimo nás. Hradec určitě potřeboval body nejen kvůli trenérovi, ale i kvůli sobě, protože se jim teď moc nedařilo. My se soustředili na sebe a chtěli vyhrát,“ poznamenal jeden z hrdinů zápasu, třinecký gólman Patrik Bartošák.

Postupem času se zápas měnil v bitvu dvou gólmanů. Marek Mazanec v domácí kleci, i Bartošák v té třinecké dlouho odolávali, vlastně až do posledního možného okamžiku.

Oba celky kladly důraz především na defenzivu, přesto si nějaké šance vypracovaly. Ale neskóroval nikdo. „Já se chtěl vždy soustředit jen na to, abych chytil další puk, který na mě půjde. A bylo jedno, jestli je to v první třetině, třetí třetině nebo v prodloužení. A doufal jsem, že nějaký gól dáme, což se bohužel nestalo. To se ale nedá nic dělat, i takové zápasy jsou,“ uzavřel Bartošák.

Podobně to viděli i trenéři obou celků. Hradecký asistent Petr Svoboda pravil: „Program zápasů je strašně nabitý a dneska to bylo vidět. Kluci ale ukázali charakter a bojovali, k tomu nás podržel gólman. Štěstíčko bylo na naší straně, kluci mu šli naproti. Chtěl bych poděkovat fantastickým fanouškům, kteří nás celý zápas hnali.“

A jak viděl duel třinecký kouč Václav Varaďa? „Musím Hradci pogratulovat k bodu navíc. V některých fázích utkání byl velmi silný a my jsme srdnatě odolávali, velmi dobře nám zachytal Patrik Bartošák, který nás podržel. Mohli jsme z Hradce uloupit další bodík, ale nebylo nám souzeno při nájezdu Martina Gernáta v prodloužení. Zápas byl z obou stran hodně upracovatný, chyběla nám lehkost, z našeho pohledu hlavně z důvodu narvaného plánu utkání. Musíme si teď důkladně odpočinout na víkendový dvojzápas v Plzni a Kladně,“ připomněl Varaďa nabitý program nejbližších dní. A to se hned v úterý ještě hraje doma proti Kometě…

Mountfield Hradec Králové – Oceláři Třinec 1:0 sn (0:0, 0:0, 0:0 – 0:0)

Rozhodující nájezd: Jergl. Rozhodčí: Jeřábek, Pražák – Lučan, Kis. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 3 840.

Třinec: Bartošák – Gernát, Kundrátek, M. Doudera, Krajíček, Galvinš, D. Musil – M. Stránský, P. Vrána, Chmielewski – Dravecký, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský, Polanský, Kofroň – Hladonik. Trenér: Varaďa.