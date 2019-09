Třinec – Hokejisté Třince získali během týdne dvě posily. Nejprve přišel Kanaďan Cam Barker, nyní je to Andrej Nestrašil.

Andrej Nestrašil naskočí do nedělního utkání proti Hradci. | Foto: hcocelari.cz

Zatímco Kanaďan vyztuží obranné řady Ocelářů, Nestrašil se začlení do útočných formací. Naskočit by měl už v neděli do utkání proti Hradci Králové a bude to jeho extraligová premiéra v české nejvyšší soutěži.