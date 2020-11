Rysi byli naposledy v akci desátého října, kdy doma nestačili na Kladno. Od té doby nehráli. Už v sobotu by se ale měli zase vrátit domácím zápasem proti Přerovu. „Doufáme, že budeme hrát. Ale ještě jsme nedostali výjimku,“ uvedl výkonný manažer klubu Jakub Mikulík. „Kluby už se na pokračování dohodly. Snad nám výjimka během čtvrtku dorazí a budeme hrát. Věříme v to,“ dodal.

Hokejisté Frýdku-Místku v současné době pouze trénují. „Je to náročné. Musíme to ale zvládnout, je třeba brát to tak, jak to je,“ říká Mikulík.

I v Chance lize bude nutné testování, což se všem týmům výrazně prodraží. „Ale pokračovat budou všechny klubu,“ uvedl výkonný manažer Rysů. Novinkou je i zkrácení základní části, ve které by nyní měl každý s každým sehrát dva zápasy. „Pro někoho je to lepší, pro někoho horší. My bychom byli rádi, kdyby se hrálo více, kdyby byl tříkolový systém, protože máme mladé kluky a je důležité, aby hráli. Ale tuto situaci musíme respektovat,“ uvedl Mikulík.

Rozpočet není nafukovací

Povinné testování pochopitelně bude citelnou položkou v každém rozpočtu. I proto by kluby Chance ligy byly rády, kdyby PCR testy nahradila jiná a levnější forma testování. „Máme nějak nastavený rozpočet, který není nafukovací. Snažili jsme se sezonu plánovat s tím, že jsme počítali i s omezeními, ale nepočítali jsme, že se bude hrát úplně bez diváků. Takže nějaké finance na sezonu samozřejmě máme, ale peněženka není bezedná a my musíme vyjít s tím, co máme,“ říká Mikulík. Ten je rád, že Frýdku-Místku, který je partnerským klubem Třince, zůstali věrní všichni partneři. „Je pro nás důležité, že podporují myšlenku vzájemné spolupráce s Oceláři. Berou nás jako společný projekt, který má smysl, čehož si velmi vážíme,“ dodal.

Prvoligové týmy jsou zároveň různě promořeny. „Kluby tak nemusí velkou část týmů testovat, protože pozitivní hráči 90 dnů po tom, co jim vyšel pozitivní test, nemusí na testy,“ uvedl Mikulík. Pokud se tedy už nic nezmění, tak Rysi v sobotu doma vyzvou Přerov, ve středu přivítají Havířov a příští sobotu Sokolov.