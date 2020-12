Rysi po prvoligovém restartu sehráli čtvrtý zápas, vyhráli však pouze jednou. Po úterní porážce na Lapači si chtěli zlepšit náladu doma proti Prostějovu, jenže ze zápasu mají jen bod.

Domácí přitom do zápasu vstoupili parádně a už po půl minutě hry vedli díky Šedivému, který otevřel skóre. A když v osmé minutě dával už na 2:0 Tomi, tak to s Rysy vypadalo hodně dobře.

„Měli jsme jasnou převahu. Přehrávali jsme je, bohužel jsme ale více neodskočili a postupem času se hra srovnala,“ uvedl trenér Frýdku-Místku Vlastimil Wojnar. „Měli jsme šance i tlak. Dvě třetiny jsme byli aktivnější a živější, přehrávali jsme je, ale nepřetavili jsme to,“ dodal.

Jestřábi totiž nejprve rychle snížili, ve druhé třetině si vypracovali několik šancí a necelých šest minut před koncem základní hrací doby vyrovnal Žalčík, jenž poslal utkání do prodloužení. To se však hrálo jen pár vteřin, domácí špatně vystřídali a Mrázek rozhodl o prostějovském triumfu.

„Bohužel, měli jsme mít tři body, ale máme jen jeden,“ řekl Wojnar, jehož domácí ztráta hodně mrzela. „Je to o psychice a my na tom teď nejsme dobře. Nejsme schopni soupeřům odskočit, abychom zápas dohrávali v klidu, a potom nás to stojí body,“ prohlásil.

Už v sobotu Rysy čeká další náročný domácí zápas proti Slavii. Co za tu dobu stihne trenérský štáb Frýdku-Místku se svými svěřenci udělat? „Je to o hlavě, psychika dělá hodně. Uvidíme, co vymyslíme, ale musíme na tom zapracovat,“ uzavřel Wojnar.

HC Frýdek-Místek – LHK Jestřábi Prostějov 2:3 pp (2:1, 0:0, 0:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Šedivý (Kofroň, Haman), 8. Tomi (Martynek, Peterek) – 9. Pěnčík (Mrázek, Vachutka), 55. Žálčík (Bartoš, Mrázek), 61. Mrázek (Bartoš, Pěnčík). Rozhodčí: Dědek, Fiala – Hanzlík, Polák. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Suchánek (Raszka) – Haman, Vainonen, Husák, M. Adámek, J. Michálek, Zahradníček – Šedivý, Mikulík, Kofroň – Klimša, R. Veselý, Tomi – Martynek, Peterek, Raška – Kaukič, Stuchlík, Matiaško. Trenér: Wojnar.